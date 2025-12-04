El proyecto de Castilla-La Mancha que culmina la ascensión al Pico Lobo para visibilizar el cáncer de pulmón

El proyecto ‘A Pulmón’, impulsado por la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón (AEACaP), clausuró su tercera edición con una ascensión al Pico Lobo, la cumbre más alta de la sierra de Ayllón, situada a 2.274 metros de altitud. La actividad, desarrollada este fin de semana, reunió a personas afectadas por la enfermedad, especialistas y voluntariado con el objetivo de visibilizar el cáncer de pulmón y promover la práctica deportiva en grupo.

El recorrido partió de la estación de esquí de La Pinilla, en Guadalajara, y contó con la participación del oncólogo médico del Hospital de Guadalajara, Luis Enrique Chara, y de Sara Cerezo, oncóloga médica del Hospital La Mancha Centro de Alcázar de San Juan. Ambos acompañaron a pacientes y participantes durante la ascensión, que transcurrió entre parajes de gran valor natural, con vistas a las cumbres del Ocejón y la Sierra de Ayllón.

Además del ascenso al Pico Lobo, el grupo realizó también una subida al Cerro de Cabeza de Ranas, a 1.492 metros de altitud. Para personas como Luisa o Alejandro, que se sumaron a esta etapa, la experiencia ha supuesto “la oportunidad de compartir una actividad novedosa con otras personas en su misma situación” y una manera distinta de “visibilizar la enfermedad desde otra perspectiva”.

Con este reto deportivo, ‘A Pulmón’ pone fin a una temporada en la que se ha ampliado su formato con nuevas rutas de senderismo en Madrid, Barcelona y Valencia, además de ascender cumbres en Canarias, Extremadura y Castilla-La Mancha. La iniciativa continúa consolidándose como un espacio de apoyo, convivencia y superación para las personas afectadas por el cáncer de pulmón.