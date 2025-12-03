Previsión meteorológica para este jueves, 4 de diciembre en Castilla-La Mancha: Llega con nevadas

Foto: EFE // Brais Lorenzo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este jueves en Castilla-La Mancha que la cota de nieve se sitúa entre 1500 y 1600 metros, en las sierras del norte de Guadalajara, y en ascenso de 1.300 a 1.600 metros en las Parameras de Molina y en la Serranía de Cuenca.

Cielos nubosos y cubiertos. Brumas y nieblas dispersas en zonas de montaña y, por la mañana, en la campiña de Guadalajara y en las Alcarrias de Cuenca y Guadalajara. Lluvias débiles o localmente moderadas que remitirán a lo largo de la tarde para desaparecer al final, salvo en los sistemas Central e Ibérico donde, al final del día, serán débiles y dispersas.

Las temperaturas mínimas en aumento en el oeste de Toledo y Ciudad Real y en el norte de Guadalajara y con cambios ligeros en el resto. Las máximas también subirán, siendo el aumento más acusado en la mitad occidental. Heladas débiles en los sistemas Central e Ibérico y en las sierras de Segura y Alcaraz. Vientos flojos y moderados de componente oeste, con rachas muy fuertes en el sur de Albacete.

Las temperaturas oscilarán entre los 3 y los 11 grados en Albacete, entre los 4 y los 12 en Ciudad Real, entre 3 y 10 grados en Cuenca, entre 5 y 12 grados en Guadalajara y entre 5 y 13 grados en Toledo.

