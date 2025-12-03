Castilla-La Mancha plantea un cambio decisivo en las reglas del trasvase 

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha defendido la necesidad de llevar a cabo un cambio decisivo en las reglas del trasvase, con el objetivo de garantizar una gestión de los embalses de Entrepeñas y Buendía “estable, segura y sostenible” y lo ha hecho durante la presentación de la propuesta elaborada por la Cátedra del Tajo de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en colaboración con la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.



La directora de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Montserrat Muro, ha destacado en declaraciones a los medios que el estudio titulado ‘Propuesta de parámetros de las reglas de Explotación del Trasvase Tajo-Segura tras la implantación del régimen de caudales ecológicos en el río Tajo’, presentado en el marco del ciclo ‘Investigando el Tajo’ celebrado esta tarde en la sede de la Real Fundación de Toledo; “es la segunda propuesta técnica que Castilla-La Mancha plantea al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la modificación de las reglas de explotación del trasvase y la aplicación real de los caudales ecológicos tal y como marca el Plan de Cuenca del Tajo”.



A este respecto, Muro ha señalado que el Gobierno regional ha ofrecido al Ministerio una propuesta técnica rigurosa y basada en una apuesta por un nuevo modelo de gestión “que asegure una lámina estable en los embalses de cabecera y contar con una reserva estratégica de agua para estar preparados para los abastecimientos de emergencia en situaciones de cambio climático”.



Según ha recordado Monserrat Muro, el Gobierno de Castilla-La Mancha siempre ha demostrado que las cosas se pueden hacer de una forma muy diferente, teniendo en cuenta además que la media actual implica que “sale más de lo que entra, y no se puede sostener a largo plazo ese ritmo de trasvase”.



Garantizar la sostenibilidad del Tajo y reducir la excepcionalidad en la cabecera



“Nuestro objetivo es claro: garantizar la sostenibilidad del río Tajo y reducir la excepcionalidad hídrica en la cabecera. Esta segunda propuesta supone un paso adelante hacia una gestión estratégica, responsable y coherente con los retos hídricos presentes y futuros”, ha afirmado la directora de la Agencia del Agua.



Por otra parte, ha lamentado que, durante décadas de existencia del trasvase, el sistema de los embalses de Entrepeñas y Buendía ha funcionado con un modelo “pensado para maximizar los trasvases, sin asegurar su equilibrio a largo plazo”, a lo que ha añadido que ese modelo “ha generado niveles crónicamente bajos, más situaciones de excepcionalidad y una creciente fragilidad en las reservas de agua en la cuenca”.



Montserrat Muro ha asegurado que desde el Ejecutivo de Emiliano García-Page “vamos a seguir insistiendo, con todos los medios necesarios, al Gobierno de España en que tiene que cambiar la dinámica del trasvase que lo único que hacer es mantener una situación ajena a la realidad”; por lo que ha manifestado que todos los recursos hídricos que se están trasvasando “son una merma de capacidad de regulación de los embalses de cabecera que va a originar, no solo problemas de desarrollo socioeconómico de los municipios ribereños, sino también dilapidar una reserva estratégica de agua de calidad”.



Por ello, la propuesta que ha diseñado la Cátedra del Tajo defiende, entre otras cuestiones, que es posible un modelo que proteja los embalses de cabecera, reduzca la volatilidad del sistema mejorando la seguridad hídrica y respete el caudal ecológico del río.



Por último, ha reiterado que se están perdiendo oportunidades para modificar las reglas de explotación y que se pretenda aplazar su revisión hasta 2027, cuando el Real Decreto vigente establece que deben aprobarse con anterioridad. “Mientras las reglas de explotación no contemplen otra circunstancia, se seguirán dando estas situaciones y se seguirá incumpliendo de forma sistemáticas las sentencias judiciales que avalan precisamente los planteamientos técnicos”, ha concluido la directora.