Previsión meteorológica para este miércoles, 3 de diciembre en Castilla-La Mancha: Aumento de las máximas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este miércoles en Castilla-La Mancha cielos cubiertos abriéndose claros por la mañana, volviendo a aumentar la nubosidad por la tarde. Bancos de niebla en zonas altas y probables brumas dispersas en el resto.

Lluvias débiles durante la madrugada tendiendo a remitir a lo largo de la mañana, menos probables en el tercio oriental. La cota de nieve se sitúa en torno a 1.000 metros en el norte y 1.200 en el sudeste.

Temperaturas con cambios ligeros, destacando un aumento de las máximas en el nordeste. Heladas débiles en el nordeste. Viento flojo de componente oeste, con intervalos moderados en el sudeste.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 10 grados en Albacete, entre los 5 y los 11 en Ciudad Real, entre 1 y 9 grados en Cuenca, entre 2 y 10 grados en Guadalajara y entre 3 y 11 grados en Toledo.