Las tradiciones que no te puedes perder esta Navidad en Castilla-La Mancha: música, baños helados y belenes vivientes

Castilla-La Mancha cuenta con una amplia riqueza cultural en lo relacionado con las costumbres y tradiciones de sus pueblos y ciudades. Así, durante la Navidad son muchos los municipios que se caracterizan por su singular forma de celebrar una de las épocas más entrañables del año, siguiendo sus costumbres desde hace décadas.

Unas tradiciones que se consolidan en la región, y que invitan a los castellano-manchegos a pasar unos días de Navidad diferentes en una ruta tan particular como especial y emocionante. Así, podemos arrancar disfrutando del Belén Viviente de Vega del Codorno en Cuenca y del de Navamorcuende en Toledo para continuar al ritmo de la música del Certamen de Rondas Tradicionales Navideñas de Torija (Guadalajara). Un recorrido cultural repleto de espíritu navideño que pasa por un helado baño para despedir el año en El Robledo (Ciudad Real), y que finaliza en Vianos (Albacete) con el Auto Sacramental de los Reyes Magos.

Un Belén muy especial en la provincia de Toledo

En Navamorcuende (Toledo), las figuras del Belén no son de madera, sino de carne y hueso, al menos por unas horas. En este municipio, los vecinos tienen su peculiar forma de montar su propio Belén. Así, son los propios habitantes de esta localidad quienes se convierten en actores, transformando las inmediaciones de la Iglesia de Santa María de la Nava en un verdadero escenario belenista.

Navamorcuende (Toledo) / Foto: Turismo JCCM / Rafael Sánchez

En los alrededores de esta iglesia podemos encontrar diferentes escenas bíblicas como la llegada de los Reyes Magos, el nacimiento de Jesús o recreaciones de los antiguos oficios que se representan en los Belenes tradicionales, recuperando también la memoria de los antepasados y su forma de vida. Todo ello, en un entorno privilegiado protagonizado por un pueblo que cada año vive la Navidad desde dentro.

La música invade la provincia de Guadalajara

La Navidad es sinónimo de turrón, Roscón de Reyes y mazapanes, pero también de villancicos, rondas y bandurrias. Algo que saben muy bien en Torija (Guadalajara), que cada año celebra su tradicional Certamen de Rondas Tradicionales Navideñas, una Fiesta declarada de Interés Turístico Regional, y que vive y baila la Navidad al compás de los villancicos.

Certamen de Rondas Tradicionales Navideñas en Torija / Foto: Ayuntamiento Torija / Turismo JCCM

Desde este municipio de Guadalajara cantan a la Navidad para celebrar, pero también para rescatar y mantener vivas las rondas y villancicos populares, que han hecho a vibrar a Torija desde hace décadas. Una tradición con la que se vuelcan sus habitantes, que viven con emoción e ilusión cada mes de diciembre, llenando de música cada rincón de la localidad.

El Belén viviente de ‘La Cueva’ en la provincia de Cuenca

Vega del Codorno (Cuenca) regresa al pasado una vez al año desde hace cerca de medio siglo. Una arraigada tradición que se celebra cada Navidad en este municipio conquense el sábado anterior a Nochebuena, cuando los vecinos de la localidad se transforman para realizar una representación del Belén, pero de carne y hueso, donde la Navidad cobra vida propia.

Vega del Codorno (Cuenca) / Foto: Ayto. Vega del Codorno / Turismo JCCM

Además, lo hacen en un entorno privilegiado como es ‘La Cueva’, una gruta natural que acoge a los vecinos para celebrar la Navidad de una forma tan singular como participativa y emocionante. Este evento, declarado Fiesta de Interés Turístico Regional, es una de las representaciones de este tipo más longevas de la región, y también del país.

Los Reyes Magos en el corazón de la provincia de Albacete

Vianos, un municipio en el corazón de la provincia de Albacete, recibe una especial visita de los Reyes Magos cada Navidad, viajando al pasado con el Auto Sacramental de los Reyes Magos, una Fiesta de Interés Turístico Regional que narra el camino de los Reyes de Oriente para adorar el nacimiento del niño Jesús. Una representación muy arraigada en la localidad que se celebra desde el siglo XIX, y que se ha convertido en una verdadera joya popular.

Vianos (Albacete) / Foto: Ayto. Vianos / Turismo JCCM

En esta particular representación se narran 147 versos de uno de los autos de fe más antiguos de España. Los vecinos de Vianos se convierten en actores, interpretando diferentes papeles para llenar de magia y emoción cada rincón del municipio, participando activamente y cuidando cada detalle. Además, durante el acto, también se encienden hogueras y son los vecinos quienes ponen la nota musical a la jornada al ritmo de villancicos populares.

Fin de año frío y diferente en este municipio de Ciudad Real

Más allá de las tradicionales uvas, cada 31 de diciembre son muchas las localidades que cuentan con su propia costumbre para despedirse del año. Es el caso del particular fin de año que celebran los vecinos de El Robledo (Ciudad Real) en las aguas del Río Bullaque.

El Robledo (Ciudad Real) / Foto: Ayuntamiento El Robledo / Turismo JCCM

Una tradición tan peculiar como fría, ya que estos vecinos se lanzan al río para despedir el año con un baño, como manda su tradición. Una costumbre que llevan a cabo en una de las joyas naturales del municipio donde sus habitantes cumplen con la última tradición del año.

Así, Castilla-La Mancha demuestra que su patrimonio cultural continúa vivo gracias al compromiso incansable de sus vecinos, que apuestan por mantener sus tradiciones navideñas únicas, convirtiendo este recorrido por la región en un viaje en el tiempo, pero también en una ruta por su historia y su identidad, ofreciendo verdaderas joyas culturales en estas fechas tan señaladas.