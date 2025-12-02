Castilla-La Mancha registra el segundo mejor dato de afiliación de toda su historia

Castilla-La Mancha es la tercera Comunidad Autónoma de todo el país en la que más ha caído el paro en el último año, y ha creado empleo tanto en términos mensuales como en términos interanuales por encima de la media nacional, alcanzando el segundo mejor registro de afiliación a la Seguridad Social de toda la historia de la región, sólo por detrás del mes de julio de este mismo año. Así lo ha destacado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que ha analizado los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social correspondientes al mes de noviembre en Castilla-La Mancha, que reflejan la solidez de un mercado de trabajo en el que también crece el número de autónomos, con más de un millar de afiliados a este régimen más que hace un año.



El paro en Castilla-La Mancha se situó en el mes de noviembre en 117.792 personas, 349 personas menos que en el mes anterior, “la cifra más baja para este mes desde hace 18 años”, ha señalado la consejera, que ha recordado que noviembre tenía tradicionalmente una estacionalidad negativa para el mercado de trabajo, una tendencia que se ha revertido en los últimos años gracias a la diversificación de la economía regional, que ha permitido cambiar esa estacionalidad para encadenar descensos de desempleo en noviembre en los últimos años, a lo que se ha sumado tanto el impacto del ‘Black Friday’ en el comercio como el adelanto de la campaña de Navidad en el sector servicios.



“En términos interanuales, el paro ha caído en 10.632 personas en la región, un 8,28 por ciento, la segunda mayor caída interanual desde septiembre de 2023, sólo por detrás de la del mes pasado, y que sitúa a Castilla-La Mancha como la tercera Comunidad Autónoma en descenso del desempleo en el último año en todo el país”, ha remarcado Patricia Franco, indicando que el paro en los últimos doce meses ha caído en todos los sectores económicos y en todas las provincias.



A este respecto, la consejera ha hecho referencia al impacto del ERE ejecutado por Mahle en su planta de Motilla del Palancar, que ha tenido impacto en la Oficina Emplea de la localidad, que refleja una subida del desempleo que, sin embargo, no ha tenido traducción en la afiliación a la Seguridad Social, que crece en la provincia de Cuenca pese al impacto de este ERE. En el lado contrario, las oficinas de Azuqueca de Henares, Guadalajara e Illescas, por la influencia del ‘Black Friday’, son las oficinas de la red en las que más baja el paro en la región.



El buen comportamiento del mercado de trabajo, en términos de paro registrado, se ha visto reforzado, además, con un incremento en la afiliación a la Seguridad Social también en noviembre, un mes en el que Castilla-La Mancha ha creado empleo a mayor ritmo que la media nacional tanto en términos mensuales como en términos interanuales. “La afiliación crece en 3.205 personas en noviembre, frente a la caída mensual en el conjunto del país, y aumenta en 22.704 personas afiliadas más en el último año en la región, un 2,81 por ciento”, ha detallado la consejera.



Esta evolución ha permitido que en Castilla-La Mancha “superemos por primera vez las 800.000 personas afiliadas a la Seguridad Social en un mes de noviembre, alcanzando el mejor dato para este mes en toda la serie y el segundo dato de afiliación más alto de toda nuestra historia, con independencia del mes analizado, y sólo por detrás de julio de este año, con 807.286 personas afiliadas a la Seguridad Social en la región”, ha valorado Patricia Franco, quien ha señalado que los dos mejores datos de empleo afiliado en la historia de la región se han producido este mismo año.



La consejera ha hecho referencia también a la buena evolución del colectivo de las personas trabajadoras autónomas, que se consolida por encima de las 150.000 en el mes de noviembre, con 150.345 personas afiliadas a este régimen, lo que supone 196 más que en el mes pasado y 1.027 más que hace doce meses en la región, “una cifra que se suma a la valoración de los expertos del Informe GEM que conocimos ayer y que califica como excelente el ecosistema de emprendimiento en Castilla-La Mancha”, indicando también el cambio en la motivación principal para emprender en la región, con una caída de 20 puntos en el emprendimiento como única salida laboral, que se sitúa 13 puntos por debajo de la media nacional.



Por último, Patricia Franco ha valorado cómo esa solidez en el mercado de trabajo de la región se traduce en la evolución en la última década, “donde contamos con casi 100.000 personas menos en situación de desempleo en la región, 97.433 exactamente; y con 167.675 personas más trabajando en Castilla-La Mancha que en junio de 2015, cuando llegamos al Gobierno”, datos que, según ha asegurado la consejera, “deben reforzar la confianza en nuestro mercado de trabajo”.