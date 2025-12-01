Tres bibliotecas de Castilla-La Mancha se llevan una gran alegría con este reconocimiento

Tres de los diez mejores proyectos de animación a la lectura galardonados con los premios María Moliner por parte del Ministerio de Cultura son de bibliotecas municipales de Castilla-La Mancha, en concreto de las localidades toledanas de Villafranca de los Caballeros y Ugena, y Horche (Guadalajara).

Estos galardones del Ministerio de Cultura, en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), han premiado la labor de 331 bibliotecas, de las que 81 son de Castilla-La Mancha, en la XXV Campaña de Animación a la Lectura María Moliner, ha informado la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha.

El objetivo es premiar los mejores proyectos de animación a la lectura dirigidos a todos los vecinos, especialmente a colectivos con dificultades para el acceso a la misma, en cualquiera de las lenguas oficiales de la comunidad autónoma respectiva y con especial atención a los municipios de menos de 5.000 habitantes.

De los 562 municipios de toda España que han participado en la edición de este año, 331 bibliotecas han sido premiadas con 2.777 euros y, entre ellas, los diez mejores proyectos verán incrementado el importe hasta los 10.000 euros, incluidas las bibliotecas de Villafranca de los Caballeros, Ugena y Horche.

El premio será destinado principalmente a la compra de libros o publicaciones periódicas por parte de las bibliotecas públicas.

El programa, financiado por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, cuenta con una inversión total de 1,1 millones euros.