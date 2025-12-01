Previsión meteorológica para este martes, 2 de diciembre en Castilla-La Mancha: caída de las máximas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este martes en Castilla-La Mancha cielo nuboso o cubierto, tendiendo a intervalos nubosos. Precipitaciones débiles en general, que se irán desplazando del noroeste al sureste, y comenzarán de nuevo por el oeste al final del día. La cota de nieve se sitúa en torno a 1.200-1.400 metros en el nordeste, aumentando hacia el sur.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso; las máximas en descenso, que puede ser localmente notable en zonas del tercio este. Heladas débiles en zonas montañosas del nordeste.

El viento soplará flojo de oeste y suroeste con intervalos moderados en el cuadrante sureste.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 12 grados en Albacete, entre los 4 y los 9 en Ciudad Real, entre 1 y 6 grados en Cuenca, entre 2 y 8 grados en Guadalajara y entre 3 y 11 grados en Toledo.