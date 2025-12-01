Los Soletes de Navidad de Repsol en Castilla-La Mancha

La Guía Repsol ha presentado los Soletes de Navidad en Granada este lunes, en concreto en el Carmen de los Mártires, en el entorno de la Alhambra y con Sierra Nevada ya cubierta de nieve, en lo que los organizadores de estos reconocimientos han valorado como una «estampa invernal para comenzar a exprimir las fiestas».

El primer brindis del año, el chocolate con churros después de un paseo por la ciudad iluminada o esa sobremesa que se queda grabada durante años dejan «momentos mágicos alrededor de una mesa o en torno a una barra», y los Soletes de esta edición han llegado para no dejar ninguna ocasión sin celebrar, según ha informado la Guía Repsol en una nota de prensa.

«A quién no le gusta celebrar y dejarse atrapar por la ilusión de unos días tan chispeantes. En Guía Repsol nos hemos inspirado en las ganas colectivas de celebrar y hemos alumbrado unos Soletes de Navidad para pasarlo bien las 24 horas del día y dar respuesta a todos los instantes. Aperitivos de los que te vas con nuevos amigos o cómo surtir la despensa de productos únicos», ha explicado la directora de Guía Repsol, María Ritter.

Restaurantes confortables para grupos grandes y pequeños en los que reunirse con colegas, familia o compañeros de trabajo, los bares con un ambiente que se vuelve más especial los días clave y los hornos donde se elaboran los mejores dulces navideños protagonizan este listado de más de 300 establecimientos.

La distinción a congregaciones religiosas es la gran novedad de esta entrega de Soletes. Los mejores hornos conventuales reciben su premio por las recetas centenarias heredadas de sus hermanas y su desempeño artesanal, que en algunos casos guardan la tradición de toda una provincia.

Las clarisas de Llerena (Badajoz), las hermanas del Monasterio de las Comendadoras de Santiago en Granada o las religiosas del convento cisterciense de Teror en Las Palmas figuran entre los 27 monasterios premiados repartidos por toda España.

En la época más dulce del año, las pastelerías, chocolaterías y confiterías tienen en esta edición su momento de gloria. Además de premiados roscones como el de Boske Bakery, en el municipio madrileño de Torrelodones, y turrones infalibles como los de Iturbe en Logroño o Gorrotxategi en Tolosa (Guipúzcoa), los Soletes desvelan a qué sabe la Navidad en cada rincón del país. Los empanadicos de calabaza de Ferrando en Siétamo (Huesca), los barquillos para acompañar el cava de Galindo en Palma de Mallorca, o el Convento de San Clemente de Toledo donde, según cuentan, se hizo mazapán por primera vez allá por el siglo XIII.

Los que buscan juntarse para la comida anual tendrán dónde elegir. Desde una champanería de barrio como El Ángelus en Cádiz a la sidrería El Polesu en Cangas de Onís (Asturias) o el asador San Lorenzo en Burgos, propuestas que figuran entre el centenar de restaurantes que estrenan distinción este diciembre.

La Cervecería Alonso en el madrileño barrio de Prosperidad o el Mítico Bar en Granada, son de esos sitios en los que la gente desborda el espacio y toma la calle durante el aperitivo de Nochebuena o Nochevieja. Para los homenajes en grupo destacan lugares donde las copas navideñas adquieren más brillo, como las vinotecas Beat Wines en Tomelloso (Ciudad Real) o Almacén Wine Bar en Donostia (Gipuzkoa). Y para las reuniones en casa se han identificado establecimientos con platos para recoger y producto para llevar: Montal en Zaragoza, Ultramarinos Pope en Valencia o Aspic Home en Barcelona.

La geografía española está plagada de direcciones fiables en las que parar también durante los desplazamientos en estas mini vacaciones invernales. Desde la app de Guía Repsol es muy sencillo localizarlas y hacerlas tuyas. No faltan ocasiones, entre el puente de la Constitución hasta el día de Reyes para probar sitios nuevos con el sello Solete.

Guía Repsol ha presentado los Soletes de Navidad en Granada, en el Carmen de los Mártires, en colaboración con la Diputación. En el acto, que ha sido inaugurado por el diputado provincial de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz Sánchez, y la directora de Guía Repsol, María Ritter, han entregado los galardones al centenar de Soletes que suma la provincia. Ha abierto el evento el edil de Cultura de la capital granadina, Juan Ramón Ferreira.

Ante los invitados, entre los que figuraban los once nuevos establecimientos distinguidos con un Solete en la provincia, Díaz ha señalado que «al celebrar esta gala en Granada, de la mano de Sabor Granada, estamos generando una profunda cohesión territorial y abonando el camino hacia la riqueza gastronómica de cada pueblo más allá de los circuitos habituales».

«Los Soletes ponen el foco en la esencia y el buen hacer de los establecimientos más cotidianos, como son las casas de comidas con encanto, la barra que sorprende o la terraza amable. Cada Solete es prescriptor del producto local. Se genera así un círculo virtuoso que asegura que el prestigio cosechado por estos establecimientos se traduzca en más negocio y un mayor reconocimiento para los magníficos productos que tenemos en Granada», ha añadido.

Los Soletes son lugares que recomendarías a un amigo por su propuesta apetecible, solvente y asequible que se visten de celebración sin perder su carácter cotidiano. Con esta decimotercera edición ya son más de 5.000 los establecimientos distinguidos con la pegatina amarilla: cafeterías, bares, restaurantes, sitios de ‘fast good’, vinotecas, heladerías y terrazas para saber siempre dónde ir.

SOLETES GUÍA REPSOL

Los Soletes son la calificación más joven de Guía Repsol dirigida a esos rincones con encanto y que se diferencian por su cercanía, por su propuesta apetecible y el buen ambiente. Tascas, tabernas, barras de mercados, bares, chiringuitos, cafeterías y casas de comida en los que su principal pretensión es ser fieles a eso que les hace especiales y a los que todos queremos volver.

Nacieron en junio de 2021 con el fin de apoyar a la hostelería y poner en valor a quienes durante la pandemia procuraron alegrías a los ciudadanos, con actos tan sencillos y cotidianos como servir una caña bien tirada o preparar una tapa excelente.

Un equipo de expertos en gastronomía, repartidos por todo el territorio nacional, busca continuamente qué sitios merecen este distintivo, poniendo especial énfasis en cubrir cada rincón del país. En cada edición, se identifican Soletes en las 50 provincias, con la garantía de quien conoce la zona y los tipos de locales que abundan en ella. La Guía Repsol se centra en destacar Soletes fuera de los circuitos habituales y pone el foco en sitios que son el secreto mejor guardado del público local.

Estos locales reconocidos con un Solete, así como los establecimientos con Soles Repsol, están a disposición de todos en la app y la web de Guía Repsol. En el caso de la app, los Soletes brillan especialmente gracias a la posibilidad de geolocalizarlos, guardarlos en favoritos o trazar rutas de viaje en los que visitarlos.