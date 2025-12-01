Globalcaja da la bienvenida a 23 profesionales en la 8ª edición de Globaltalent

Globalcaja ha dado la bienvenida a los 23 nuevos profesionales que se han incorporado a la 8º edición de Globaltalent, un programa de alta capacitación que pone a disposición de estos jóvenes una formación intensiva y la oportunidad de crecimiento y desarrollo profesional en la entidad.

A través de Globaltalent, Globalcaja da un paso más para impulsar y potenciar al máximo el talento de profesionales seleccionados para realizar esta formación intensiva, que les capacita para dar la mejor respuesta posible a los clientes de la entidad.

El compromiso es tal, que el director general de Globalcaja, Pedro Palacios, ha querido dar la bienvenida a los nuevos integrantes de Globaltalent y animarles a exprimir al máximo la formación que se les brinda durante los próximos seis meses.

“En nuestro modelo de banca, son las personas, el talento humano, lo que nos aporta el valor diferencial, de ahí que hagamos esta firme apuesta por vuestra formación y capacitación profesional”, ha destacado Pedro Palacios, siempre con el foco puesto en la misión de Globalcaja, atender las necesidades financieras de nuestro entorno, de una forma profesional, cercana, humana, flexible y ágil.

Entidad financiera líder en Castilla-La Mancha

La que se posiciona hoy en día como la mejor empresa para trabajar de Castilla-La Mancha, tiene una plantilla formada por 1.000 profesionales; cada año, da su primera oportunidad laboral a más de 120 jóvenes y contrata a alrededor de 100 nuevos profesionales.

Con un volumen de recursos propios superior a los mil millones de euros, 460.000 clientes y 136.000 socios, Globalcaja es la entidad financiera líder de nuestro territorio.