Previsión meteorológica para este lunes, 1 de diciembre en Castilla-La Mancha: mínimas en descenso

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este lunes en Castilla-La Mancha, cielos velados por nubes altas no descartándose brumas o nieblas al principio y al final del día, que serán más probables en la Mancha de Ciudad Real.

Temperaturas mínimas en descenso ligero a moderado y máximas en ascenso en la mitad sur de la Comunidad y en el tercio este de Guadalajara y Cuenca, y con cambios ligeros en el resto; podría ser localmente notable en Albacete.

Heladas débiles generalizadas en el nordeste y en la Mancha toledana y conquense, de mayor intensidad en zonas altas y sin descartar heladas débiles dispersas en el resto. Viento flojo variable.

Las temperaturas oscilarán entre los 0 y los 13 grados en Albacete, entre los 0 y los 11 en Ciudad Real, entre -3 y 12 grados en Cuenca, entre -1 y 12 grados en Guadalajara y entre -1 y 13 grados en Toledo.