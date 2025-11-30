El Gobierno regional destaca el fortalecimiento del municipalismo y de las entidades locales menores

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado el fortalecimiento del municipalismo y las EATIMs (Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio) que recoge la reforma del Estatuto de Autonomía, que actualmente está en periodo de tramitación tras haber obtenido el apoyo de una amplia mayoría en el Congreso de los Diputados y que como último paso tiene su aprobación definitiva en el Senado.



Derechos ambientales, sociales, a la conectividad digital, relacionados con la igualdad de género y protección de colectivos vulnerables; son algunos preceptos que recoge el nuevo documento, adaptándose así a los estándares europeos. Hay que recordar que estas entidades locales y/o sus ayuntamientos son, para muchos ciudadanos y ciudadanas, la puerta más cercana que tienen para acceder a la administración.



Así lo ha remarcado el viceconsejero de Administración Local y Coordinación Administrativa, Eusebio Robles, durante su participación en la Asamblea de la Asociación de Entidades Locales Autónomas de Castilla-La Mancha y de la Federación Española de Entidades Menores (FEEM) que se ha celebrado este fin de semana en Guadalajara.



Eusebio Robles ha apuntado a que la reforma del Estatuto de Autonomía, impulsada por el Gobierno regional, representa una “oportunidad única para actualizar las bases del autogobierno y construir un sistema institucional adaptado a los retos actuales”. Asimismo, también se ha referido a que este reconocimiento a las EATIMs evidencia una “voluntad clara de que ningún territorio, por pequeño que sea, debe quedar al margen del progreso y de los derechos de la ciudadanía”.



En definitiva, ha declarado, es una reforma que “no mira únicamente el presente, sino que sienta las bases para que esta comunidad autónoma pueda afrontar con solidez, justicia territorial y fortaleza institucional los desafíos del siglo XXI”.



Reconocimiento explícito o principio de subsidiariedad

El viceconsejero ha remarcado que la organización territorial y el papel de las entidades menores es uno de los aspectos donde el avance es más notable para la población rural y los municipios pequeños, teniendo en cuenta que están reconocidas por la legislación estatal que gestionan núcleos de población con identidad histórica, social o geográfica propias.



Hasta la fecha, ha continuado, “la posición en el Estatuto de las EATIMs era inexistente o implícita”, lo que generaba inseguridad jurídica, dudas sobre financiación, desigualdad competencial e incluso riesgo de desaparición en ciertas etapas legislativas. A partir de la incorporación estatutaria de las entidades menores, ha dicho Robles, “la reforma plantea su reconocimiento explícito, situándolas dentro de la organización territorial de Castilla-La Mancha”, lo que supone “protección institucional, atribución de competencias claras, garantías financieras, participación en estrategias territoriales o principio de subsidiariedad”.



Respecto a esto último, el viceconsejero ha precisado que esto repercutirá en que “las decisiones se tomen en el nivel más próximo al ciudadano, siempre y cuando sea posible, es decir, el nivel de la EATIM”. En cuanto a las garantías financieras, Robles ha sostenido que se prevé que las EATIMs “dispongan de una financiación adecuada, proporcional a sus necesidades y funciones”, algo que es “esencial para su supervivencia y para garantizar servicios básicos en núcleos pequeños”.



En la misma línea, el viceconsejero ha puesto en valor la importancia estratégica que tienen las entidades menores para la región, por lo que “el reconocimiento a las EATIMs no es un gesto simbólico, sino una herramienta real para reforzar la identidad local, conservar el patrimonio histórico y comunal, fijar población, mejorar la calidad de vida en pequeñas localidades y equilibrar el territorio”. Por todo ello, este fuerte espaldarazo del Ejecutivo autonómico a las entidades menores supone un gran “avance estructural y de largo alcance”.



Elemento clave para la cohesión territorial y el equilibrio institucional

La reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha supone uno de los proyectos institucionales más relevantes para el futuro inmediato de la Comunidad Autónoma y este reconocimiento de las EATIMs es un “elemento clave para garantizar la cohesión territorial y el equilibrio institucional”, ha añadido el viceconsejero.



En términos generales, Eusebio Robles ha relacionado algunos de los nuevos desafíos regionales no previstos en 1982, como la despoblación y el envejecimiento, la digitalización y revolución tecnológica, la emergencia climática y la sostenibilidad, mayor transparencia institucional o reforzar la cohesión entre áreas urbanas y rurales. Otros objetivos de la reforma son la calidad democrática, el acceso a la información y la participación ciudadana.



Sin olvidar aspectos que toman especial relevancia en el nuevo Estatuto, como son el reforzamiento del autogobierno y la ordenación competencial, la igualdad de oportunidades, la lucha contra la despoblación o el acceso a servicios públicos de calidad en igualdad de condiciones.



También han estado presentes en este acto el secretario general de la Federación Española de Entidades Menores, Miguel Gregorio Martínez; miembros de la junta directiva y alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas de EATIMs de todo el país.