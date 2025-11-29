Previsión meteorológica para este domingo, 30 de noviembre en Castilla-La Mancha: Cielo cubierto

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este domingo en Castilla-La Mancha, cielo o cubierto disminuyendo a partir del mediodía a poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas en puntos del este al final.

No se descartan brumas y nieblas matinales dispersas, más probables en zonas de montaña y en La Mancha. Además, habrá lluvias débiles y chubascos dispersos que van cesando desde el mediodía de noroeste a sureste.

Las temperaturas mínimas, que se alcanzarán al final del día, en descenso en el extremo norte de Guadalajara y predominando los ascensos en el resto; y las máximas con cambios ligeros en el norte de Toledo y en descenso en el resto, que será localmente notable en Albacete, el sistema Ibérico y la Mancha de Ciudad Real.

Habrá heladas débiles en zonas altas de la mitad oriental. Viento flojo variable tendiendo a norte y noreste a lo largo de la mañana, con intervalos de mayor intensidad durante las horas centrales principalmente.

Las temperaturas oscilarán entre los 3 y los 11 grados en Albacete, entre los 3 y los 10 en Ciudad Real, entre 0 y 9 grados en Cuenca, entre 2 y 12 grados en Guadalajara y entre 1 y 13 grados en Toledo.