Globalcaja reconoce la trayectoria empresarial de los Hermanos Chacón en los Premios al Mérito de FECIR

El presidente de la entidad también ha participado en la entrega de la Mención Especial concedida a la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Con Discapacidad

infoCLM Send an email 29 noviembre, 2025 - 08:55
Mariano León entrega premio a la trayectoria empresarial

Globalcaja ha acompañado al tejido empresarial de Ciudad Real en el ya tradicional encuentro anual que convoca la Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR), para premiar y reconocer a empresas, profesionales, entidades y personas que han destacado en su trayectoria.

Mariano León, presidente de Globalcaja, ha tenido ocasión de participar en la entrega del Premio a la Trayectoria Empresarial 2025, que ha recaído en Hermanos Chacón S.A., empresa regida por Julio y Antonio Chacón, quienes desde Bolaños de Calatrava destacan por haber dado continuidad y ampliado el negocio familiar de frutos secos y patatas fritas que fundaron sus progenitores hace más de 60 años.

El presidente de la entidad, en representación de la Fundación Globalcaja, también ha intervenido en la concesión de la Mención Honorífica a la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Con Discapacidad (AFAS), destacada por su atención, formación e inserción laboral de personas con discapacidad.

Este doble reconocimiento sintetiza el propósito de Globalcaja de contribuir a la dinamización de la economía, respaldando a las empresas que generan riqueza en nuestro territorio y, al mismo tiempo, mantener su vocación social de apoyar iniciativas y proyectos que mejoran la calidad de vida de las personas.

Con el respaldo a los Premios al Mérito Empresarial, que otorga la entidad que preside Carlos Marín, Globalcaja quiere contribuir a visibilizar y valorar la valentía de empresarios y empresarias que, con su esfuerzo diario, generan empleo y puestos de trabajo para el progreso de nuestra economía.

