Previsión meteorológica para este sábado, 29 de noviembre en Castilla-La Mancha: jornada de heladas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este viernes en Castilla-La Mancha, cielos velados de nubes altas en su mayoría aumentando al final a nuboso o cubierto con lluvias en general débiles en el tercio oeste de Toledo y en el noroeste de Guadalajara, que podrían extenderse a zonas aledañas. Cota de nieve a unos 1700 metros en el Sistema Central y a 1500 en la Ibérica.

No se descartan brumas y bancos de niebla matinales en los valles del Tajo y Guadiana y en zonas de La Mancha y de la Alcarria, y que podrán aparecer en zonas de montaña al final del día.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso en general ligero. Temperaturas máximas en descenso en el tercio oeste y en Guadalajara y Cuenca y con pocos cambios en el resto.

Heladas débiles en Guadalajara y en la Serranía y la Alcarria de Cuenca, y dispersas en zonas puntuales de La Mancha. Viento flojo variable tendiendo a mediodía a componente oeste con intervalos moderados en Albacete al final del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 1 y los 16 grados en Albacete, entre los 0 y los 14 en Ciudad Real, entre 1 y 13 grados en Cuenca, entre 2 y 11 grados en Guadalajara y entre 1 y 13 grados en Toledo.