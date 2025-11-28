La Fundación Eurocaja Rural selecciona a 10 entidades beneficiarias de sus ayudas ‘Workin’

La Fundación Eurocaja Rural ha seleccionado a las diez entidades beneficiarias de sus ayudas ‘Workin’, cada una de las cuales recibirá 10.000 euros para promover la inserción laboral de personas con discapacidad y favorecer su capacitación profesional, autonomía personal e integración en entornos laborales inclusivos.

Según ha informado este viernes la Fundación en una nota de prensa, a la convocatoria de este año se han presentado 73 iniciativas a nivel nacional, entre las que se han seleccionado las siguientes:

– Fundación Aspaym de Castilla y León, por su proyecto ‘Work&IA: Capacitación práctica en IA’, un innovador programa para mejorar la empleabilidad mediante el uso práctico de herramientas de Inteligencia Artificial, accesible y en línea.

– Fundación Gema Canales, por su proyecto ‘Conecta+. Hacia un futuro laboral accesible para jóvenes’, que promueve la inclusión laboral de jóvenes que utilizan comunicación aumentativa y alternativa (CAA) para transformar la formación en oportunidades profesionales.

– Asprona C.O Eloy Camino de Albacete, por ‘Asevents by Asprona’, una iniciativa de inserción laboral que fomenta la elaboración artesanal de productos modernos, sostenibles y de alta calidad para eventos.

– Down La Rioja, por ‘Empleo con apoyo’, un programa de formación para el empleo en empresas ordinarias, con círculos de apoyo individualizado y redes de colaboración.

– Aspana, de Campo de Criptana, por su proyecto ‘Impulso al empleo’, de apoyo a jóvenes con discapacidad intelectual en su transición a la vida adulta mediante formación práctica en limpieza, cocina, administración y conserjería.

– Astrapace, de Murcia, por la iniciativa ‘Eventos con inclusión: Auxiliar de congresos’, de capacitación para personas con parálisis cerebral en tareas de control de accesos, atención al público y apoyo logístico en congresos.

– Alfaem Salud Mental León, por su proyecto ‘Pintor de paredes’, de formación profesional en pintura de interiores.

– Asprodiq, de Quintanar de la Orden, por la propuesta ‘Puedo ser lo que yo quiera’, que refuerza competencias y ofrece experiencias laborales a alumnos del Centro de Educación Especial Santísimo Cristo de la Salud.

– Patronato Intermunicipal Francisco Esteve, de Paterna, por ‘Abriendo caminos, tejiendo sueños’, una formación específica para personas con discapacidad intelectual como reponedores.

– Asociación TEA Talavera, por ‘Quiero y puedo’, que ofrece recursos y formación para la transición a la vida adulta y la capacitación laboral de personas con TEA.

Desde su primera convocatoria en 2014, estas ayudas han beneficiado a un total de 110 entidades de formación e inserción laboral para personas con discapacidad.