Fundación Eurocaja Rural entrega los Premios IDISCAM Highlights 2025 que reconocen la excelencia en investigación científica

infoCLM Send an email 28 noviembre, 2025 - 18:21

El presidente de Fundación Eurocaja Rural, Javier López Martín, junto al director científico del IDISCAM, Manuel Sánchez de la Torre, entregaron los galardones que distinguen la excelencia investigadora y fomentan la difusión del conocimiento en el ámbito de la biomedicina y las ciencias de la salud.

Los premios han sido:

  • Mejor Trabajo Científico Original Publicado. Primer premio: 3.000 euros. Para Ignacio Ara Arroyo.
  • Mejor Trabajo Científico Original Publicado. Segundo premio: 2.000 euros.  Para Alfredo Lucendo Villarín.
  • Mejor Trabajo Científico Original Publicado por Investigador Emergente: 1.000 euros. Para Laura Mouriño Álvarez.
  • Mejor Comunicación en Investigación en Cuidados (personal de enfermería): 1.000 euros. Para Ancor Sanz García.
  • Mejor Comunicación en Investigación en colaboración con Atención Primaria: 1.000 euros. Para Lucía Gutiérrez Ramírez.

Con su participación en los Premios IDISCAM Highlights 2025, Fundación Eurocaja Rural reafirma su compromiso con la investigación científica como palanca de desarrollo y bienestar social. La entidad seguirá apoyando iniciativas que impulsen la innovación, la tecnología, la generación de conocimiento y la mejora de la calidad de vida.

