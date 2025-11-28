Fundación Eurocaja Rural entrega los Premios IDISCAM Highlights 2025 que reconocen la excelencia en investigación científica

El presidente de Fundación Eurocaja Rural, Javier López Martín, junto al director científico del IDISCAM, Manuel Sánchez de la Torre, entregaron los galardones que distinguen la excelencia investigadora y fomentan la difusión del conocimiento en el ámbito de la biomedicina y las ciencias de la salud.

Los premios han sido:

Mejor Trabajo Científico Original Publicado. Primer premio: 3.000 euros. Para Ignacio Ara Arroyo.

Mejor Trabajo Científico Original Publicado. Segundo premio: 2.000 euros. Para Alfredo Lucendo Villarín.

Mejor Trabajo Científico Original Publicado por Investigador Emergente: 1.000 euros. Para Laura Mouriño Álvarez.

Mejor Comunicación en Investigación en Cuidados (personal de enfermería): 1.000 euros. Para Ancor Sanz García.

Mejor Comunicación en Investigación en colaboración con Atención Primaria: 1.000 euros. Para Lucía Gutiérrez Ramírez.

Con su participación en los Premios IDISCAM Highlights 2025, Fundación Eurocaja Rural reafirma su compromiso con la investigación científica como palanca de desarrollo y bienestar social. La entidad seguirá apoyando iniciativas que impulsen la innovación, la tecnología, la generación de conocimiento y la mejora de la calidad de vida.