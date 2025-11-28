El comercio minorista de Castilla-La Mancha, por encima de la media nacional: los datos

Las ventas del comercio minorista de Castilla-La Mancha subieron un 6,5% en el mes de octubre con respecto al mismo mes del año anterior, por encima de la media nacional, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Además, el índice de ocupación también se incrementó, en este caso un 1,5%.

A nivel nacional, las ventas del comercio al por menor registraron un avance interanual del 4,4% en octubre, tasa 1,8 puntos inferior a la del mes anterior.

Con este repunte interanual, la facturación del comercio minorista acumula 16 meses consecutivos de alzas.

Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista aumentó un 3,8% en octubre en relación al mismo mes de 2024, tasa tres décimas inferior a la de septiembre. Con el avance de octubre, se encadenan ya 35 meses consecutivos de tasas positivas en la serie desestacionalizada.

En cuanto el empleo, el comercio minorista elevó su ocupación un 0,9% en octubre respecto a igual mes del año pasado, tasa tres décimas por debajo de la registrada en septiembre. Con el repunte de octubre, el empleo en el comercio minorista suma 50 meses de incrementos interanuales consecutivos.

En tasa mensual (octubre sobre septiembre) y eliminado el efecto estacional y de calendario, las ventas del comercio minorista no experimentaron variación, en contraste con los ascensos del 0,4% registrados en los dos meses previos.