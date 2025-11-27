Previsión meteorológica para este viernes, 28 de noviembre en Castilla-La Mancha: suben ligeramente las temperaturas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este viernes en Castilla-La Mancha, predominio de cielo poco nuboso, salvo algunas nubes bajas en Guadalajara de madrugada, y algún intervalo de nubes altas que recorrerán la Comunidad de oeste a este a lo largo del día. Brumas y nieblas matinales en La Mancha y en Guadalajara, más densas y extensas en la Serranía, y que podrán aparecer, más dispersas, al final del día.

Temperaturas en ligero ascenso generalizado, más acusado de las máximas en Albacete y en los Sistemas Central e Ibérico. Heladas débiles generalizadas en Cuenca y Guadalajara, y más dispersas en zonas de la Mancha y del Valle del Guadiana.

Viento flojo variable, con predominio del norte durante la mañana y del oeste durante la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los -2 y los 14 grados en Albacete, entre los 1 y los 13 en Ciudad Real, entre -1 y 14 grados en Cuenca, entre 0 y 13 grados en Guadalajara y entre 2 y 15 grados en Toledo.