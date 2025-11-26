Previsión meteorológica para este jueves, 27 de noviembre en Castilla-La Mancha: siguen las temperaturas bajas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este jueves en Castilla-La Mancha, cielos despejados, salvo algún intervalo nuboso en Guadalajara. Probables brumas matinales dispersas en La Mancha y en zonas montañosas de Guadalajara, donde volverán a aparecer, más densas y extensas, al final del día.

Temperaturas mínimas en descenso ligero o sin cambios; máximas en ascenso, más acusado en Guadalajara y Cuenca, y con pocos cambios en el Valle del Tajo y en la Mancha de Ciudad Real.

Heladas débiles generalizadas en toda la Comunidad, salvo en puntos de los Montes de Toledo, entorno del Segura y mancha conquense, y que podrán ser moderadas en el sureste de Parameras. Viento flojo variable, con predominio de la componente norte durante las horas centrales, e intervalos moderados en la mitad oriental.

Las temperaturas oscilarán entre los -1 y los 12 grados en Albacete, entre los -1 y los 12 en Ciudad Real, entre -1 y 13 grados en Cuenca, entre -1 y 13 grados en Guadalajara y entre 0 y 13 grados en Toledo.