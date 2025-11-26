Eurocaja Rural se suma al proyecto de Toledo como Capital Europea de la Cultura en 2031

Eurocaja Rural ha formalizado este miércoles su adhesión a la candidatura de Toledo como Capital Europea de la Cultura 2031, respaldando este proyecto promovido por el Ayuntamiento de Toledo.

El presidente de la entidad financiera, Javier López Martín, ha rubricado el protocolo de adhesión en el Consistorio toledano junto al alcalde de la capital regional y presidente de la candidatura, Carlos Velázquez Romo, en un acto que ha contado igualmente con la presencia del director de la División de Relaciones Institucionales de Eurocaja Rural, Miguel Ángel Escalante; la concejala de Cultura, Ana Pérez Álvarez; el director de la candidatura, Emilio Santiago Martínez y el coordinador de la Comisión Directora de la candidatura, Jesús Carrobles.

A través de esta firma, Eurocaja Rural, según ha informado en nota de prensa, traslada su compromiso, apoyo institucional e implicación activa hacia una iniciativa estratégica que apuesta por la convivencia, la creatividad y el fomento de la cultura toledana, y que está siendo igualmente compartida por entidades, agentes sociales y colectivos de los distintos sectores de la ciudad para impulsar sus opciones ante el proceso de selección europeo.