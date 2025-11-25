Previsión meteorológica para este miércoles, 26 de noviembre en Castilla-La Mancha: nuevo descenso de las temperaturas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este miércoles en Castilla-La Mancha, cielos nubosos o con intervalos de nubes bajas en el Sistema Central e Ibérico y tercio este en la primera parte del día, y poco nubosos o despejados en el resto. Brumas y alguna niebla matinal dispersa en zonas altas de Guadalajara y en La Mancha.

No se descarta alguna precipitación débil dispersa por la mañana y primeras horas de la tarde en la montaña de Guadalajara. Cota de nieve en torno a 800 y 1000 metros en la mitad oriental.

Temperaturas en ligero descenso. Heladas débiles generalizadas en el cuadrante nororiental y dispersas en el resto. Viento flojo de norte y noroeste, que en las provincias orientales será moderado por la tarde e irá acompañado de rachas fuertes durante la jornada.

Las temperaturas oscilarán entre los 1 y los 11 grados en Albacete, entre los 4 y los 11 en Ciudad Real, entre 2 y 9 grados en Cuenca, entre 0 y 10 grados en Guadalajara y entre 2 y 12 grados en Toledo.