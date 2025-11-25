Importante cambio en el Instituto de la Mujer en el Consejo Escolar Castilla-La Mancha

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha publicado sendas resoluciones por las que cesa a Lourdes Luna como consejera titular del Consejo Escolar de Castilla-La Mancha y nombra en su lugar a María Teresa López Tomé.

Según publica este martes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y recoge Europa Press, López Tomé forma parte del Consejo Escolar en representación del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, mismo lugar que ocupaba Luna.

María Teresa López Tomé sustituye a Lourdes Luna al frente del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha desde este pasado mes de octubre.