Importante cambio en el Instituto de la Mujer en el Consejo Escolar Castilla-La Mancha

María Teresa López Tomé sustituye a Lourdes Luna como representante del Instituto de la Mujer en el Consejo Escolar Castilla-La Mancha

infoCLM Send an email 25 noviembre, 2025 - 09:30
Teresa López Tomé - PSOE - Archivo

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha publicado sendas resoluciones por las que cesa a Lourdes Luna como consejera titular del Consejo Escolar de Castilla-La Mancha y nombra en su lugar a María Teresa López Tomé.

Según publica este martes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y recoge Europa Press, López Tomé forma parte del Consejo Escolar en representación del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, mismo lugar que ocupaba Luna.

María Teresa López Tomé sustituye a Lourdes Luna al frente del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha desde este pasado mes de octubre.

infoCLM Send an email 25 noviembre, 2025 - 09:30
Photo of infoCLM

infoCLM

Periódico Digital de Castilla-La Mancha con todas las noticias de Ciudad Real, Toledo, Cuenca, Guadalajara y Albacete
Botón volver arriba