Reconocidos expertos analizaron tendencias y retos del deporte actual en el II Congreso Internacional de Actividad Física y Deporte

Castilla-La Mancha se convirtió este fin de semana en el centro neurálgico del ámbito deportivo al acoger una nueva y exitosa edición del Congreso Internacional de Actividad Física y Deporte. El encuentro reunió en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) a destacados especialistas del deporte, consolidando a la región como punto de referencia.

El II Congreso Internacional de Actividad Física y Deporte tuvo lugar los días 21, 22 y 23 de noviembre en la Residencia para Deportistas de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, un espacio donde docentes, entrenadores, investigadores y profesionales pudieron actualizar conocimientos basados en la evidencia científica, intercambiar experiencias y fortalecer redes de colaboración.

II Congreso Internacional de Actividad Física y Deporte/ JCCM

Durante varias jornadas, el programa combinó ponencias especializadas, sesiones de reflexión y una mesa redonda que permitió abordar la actividad física y el deporte desde múltiples enfoques. Para ello, se contó con un destacado panel de expertos que aportaron valiosos conocimientos a todos los asistentes a esta importante cita deportiva en la región.

Interesantes ponencias y charlas en Castilla-La Mancha

La jornada inicial de este II Congreso Internacional de Actividad Física y Deporte se orientó a contenidos relacionados con la docencia, la enseñanza comprensiva del deporte y la educación deportiva, así como el trabajo con deportes alternativos como herramientas de inclusión. Pero además, se presentaron propuestas innovadoras como el ReciGolf y el Noqball, interesantes alternativas para la práctica educativa en el ámbito de la Educación Física.

Una jornada en la que los asistentes trabajaban a través de diferentes actividades, estrategias para generar un desafío óptimo en deportes de red y muro, modificando los deportes alternativos para atender a las desigualdades y diseñando juegos modificados con el objetivo de favorecer comportamientos técnico-tácticos en deportes de invasión. Pero además se impartían diversas conferencias, como la que ofrecía el nutricionista del Albacete Balompié, Ángel Moreno, centrada en cómo periodizar la nutrición en jóvenes deportistas según sus entrenamientos.

Centraban la mañana de este sábado, 22 de noviembre, ponencias y charlas impartidas por reconocidos expertos en el ámbito del deporte. Así, inauguraba la segunda jornada del Congreso Internacional de Actividad Física y Deporte una ponencia centrada en las estrategias de intervención para conseguir la inclusión de alumnos con discapacidad en Educación Física, impartida por Carmen Ocete Calvo, profesora en la Universidad Pontificia Comillas.

Seguidamente, el profesor de la Universidad Europea de Madrid, Víctor Jiménez Díaz-Benito, acercaba a los asistentes a este congreso su charla centrada en el empleo cualificado en el sector deportivo y las nuevas formas de empleo. Por su parte, el profesor de la Facultad de Ciencias del Deporte de Toledo, Javier Díaz Lara, ofrecía una charla sobre los mitos de la nutrición deportiva y la actividad física; cerrando las ponencias el profesor de la Escuela de Fisioterapia de Toledo, José Biota, con su conferencia ‘Movimiento y autocuidados: el elixir de la eterna juventud y del bienestar’.

Durante la sesión de la tarde, se abordaban contenidos relacionados con el entrenamiento de fuerza en adolescentes, el entrenamiento de alta intensidad para la prevención de la fragilidad en personas mayores y la relevancia del ejercicio físico a lo largo de la vida para la preservación de la salud ósea. En concreto, Raúl Nieto Acevedo, profesor en la Universidad Alfonso X el Sabio, expuso su charla ‘Fuerza en adolescentes: del mito a la ciencia’. La profesora en la Facultad de Ciencias del Deporte de Toledo habló del entrenamiento de alta intensidad para el manejo de la fragilidad en mayores. Además, la profesora en la Facultad de Ciencias del Deporte de Toledo Irene Rodríguez Gómez, presentaba su ponencia ‘Construyendo huesos fuertes: el poder del ejercicio a lo largo de la vida’.

Broche final a esta importante cita con el deporte en Castilla-La Mancha

Ponía el broche final a este II Congreso Internacional de Actividad Física y Deporte que acogía Castilla-La Mancha, una mesa redonda que contaba con la presencia de tras grandes atletas: Paula Sevilla, Herminia Parra y María Varo. Un encuentro en el que cada una de estas deportistas aportaba su visión particular sobre el esfuerzo, la excelencia y los valores que definen el deporte de alto nivel.

El II Congreso Internacional de Actividad Física y Deporte ha supuesto mucho más que una reunión profesional, constituyendo un espacio de intercambio, aprendizaje y reflexión que impulsa una visión renovada del deporte y la educación física. Una vez más, Castilla-La Mancha se ha convertido en un referente internacional para quienes defienden un modelo educativo y deportivo más humano, inclusivo y sostenible. Este encuentro reafirma el compromiso de la región con la investigación, la innovación y la mejora continua, consolidándose como una cita clave para avanzar hacia una sociedad más activa, saludable y cohesionada.

/Marta López/Fotos: Consejería de Educación, Cultura y Deportes/