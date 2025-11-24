Previsión meteorológica para este martes, 25 de noviembre en Castilla-La Mancha: cielo cubierto

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este martes en Castilla-La Mancha, cielos nubosos o cubiertos de madrugada de nubes bajas y algún intervalo de nubes medias que recorren la Comunidad de norte a sur junto a brumas y algún banco de niebla disperso así como precipitaciones débiles que también remiten por la mañana, nubosidad reemplazada por intervalos de nubes altas durante las horas centrales que tienden a despejarse al final.

La cota de nieve estará entre 1.000 y 1.400 metros. Las temperaturas mínimas irán en descenso, poco acusado en zonas altas de Ciudad Real, que se darán al final del día; y las máximas continuarán con pocos cambios significativos.

Habrá heladas débiles en amplias zonas altas de Guadalajara y Cuenca. El viento soplará flojo de componente oeste que gira pronto a norte y noroeste, moderado en las provincias orientales durante las horas centrales donde irá acompañado de rachas fuertes, y muy fuertes en Alcaraz y Segura durante la madrugada.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 13 grados en Albacete, entre los 5 y los 13 en Ciudad Real, entre 11 y 12 grados en Cuenca, entre 2 y 11 grados en Guadalajara y entre 5 y 14 grados en Toledo.