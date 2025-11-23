Padilla (PSOE) afirma que esta década con Page es la de más oportunidades para los jóvenes en Castilla-La Mancha

El PSOE de Castilla-La Mancha ha celebrado hoy el acto ‘CLM por buen camino: trabajando por la juventud’ en La Guardia (Toledo) con la vicesecretaria general del PSOE de la provincia de Toledo y consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla quien ha afirmado que «esta última década» con el gobierno de Emiliano García-Page «es la de más oportunidades para los jóvenes de la región».

En este acto ha trasladado a la ciudadanía las principales medidas del gobierno de Emiliano García-Page destinadas a los jóvenes, acompañada por el portavoz del Grupo Municipal Socialista en La Guardia, Javier Pasamontes; y el secretario general de las Juventudes Socialistas de la provincia de Toledo, Nacho Hernández.

Foto: PSOE C-LM

Esther Padilla ha destacado que «lo más importante» para los jóvenes de la región y en toda la geografía «es la formación, el empleo y la vivienda» y hay datos, ha asegurado «que corroboran que esta década es la que más oportunidades ha dado a los jóvenes de Castilla-La Mancha».

«Hemos duplicado el empleo juvenil, hemos reducido a la mitad el desempleo juvenil. Pero, además, es que se han generado más oportunidades en formación que nunca», ha aseverado.

Asimismo, ha destacado el notable incremento en la matrícula universitaria, con 28.000 jóvenes más incorporados, de los cuales 6.700 lo hicieron en el último curso. «Esto no es casualidad», ha subrayado, señalando que se debe a la «mayor oferta educativa de la historia», con un aumento en los grados y máster disponibles.

A esto se suman medidas como «la congelación de tasas, la opción de pagar la matrícula a plazos y, cumpliendo con el compromiso del presidente, la implementación de la primera matrícula gratuita». En el ámbito de la formación profesional, también ha destacado que la región cuenta con «la mayor oferta pública jamás vista».

En cuanto a vivienda, «que es algo fundamental en la emancipación de los jóvenes», ha señalado que «en estos diez años, más de 8.900 jóvenes han recibido algún tipo de ayuda para acceder a la vivienda. La mitad para compra y la mitad para el alquiler de la vivienda».

Foto: PSOE C-LM

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista en La Guardia, Javier Pasamontes, ha destacado la importancia de este tipo de actos «para que la gente joven tenga esa implicación en la vida pública, en la vida política, que luego evidentemente nos afecta a todos».

Por último, el secretario general de las Juventudes Socialistas de la provincia de Toledo, Nacho Hernández ha destacado la importancia de los diez años de gobierno del presidente Emiliano García-Page, subrayando los avances logrados para la juventud de Castilla-La Mancha.

«Hace diez años, la juventud tenía que marcharse al extranjero debido al alto paro, que superaba el 60%», ha recordado. Sin embargo, hoy en día, la región cuenta «con un plan de retorno que permite a los jóvenes quedarse y desarrollar su futuro aquí». «Con Page, la juventud va por buen camino», ha concluido.