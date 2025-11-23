El Gobierno de Castilla-La Mancha traslada su compromiso con la defensa de los intereses del sector vitivinícola de la región en Europa

El Gobierno de Castilla-La Mancha trabaja para defender los intereses del sector vitivinícola ante las instituciones europeas y para poner en valor la calidad de los vinos de la región. Así lo ha trasladado la directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo, que ha participado en la primera edición de los Premios “CATA CLM Excellentia”.

Estos premios han sido organizados por la Asociación de Catadores de Castilla-La Mancha en Tomelloso. Ha reunido a más de 35 empresas y a un centenar de participantes. Nazareth Rodrigo ha trasladado la felicitación del Gobierno regional a la Asociación de Catadores de Castilla-La Mancha por esta iniciativa que “reconoce la calidad de lo que producimos en nuestra tierra”.

Desde allí, Rodrigo ha explicado que durante estos días ha participado junto al vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, en la comisión NAT del Comité Europeo de las Regiones. “Estamos muy satisfechos porque el Comité Europeo de las Regiones ha encargado al presidente García-Page liderar el dictamen sobre relevo generacional ante la Comisión Europea”, ha explicado.

Foto: JCCM

«Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha estamos muy preocupados y ocupados en que se garantice la financiación para el sector agroalimentario de nuestra región para que se continúe apostando firmemente por la innovación y por el desarrollo tan importante de este sector y que, por supuesto, continúe dando los excelentes frutos como está siendo hasta ahora», ha remarcado. “Por eso estos días además hemos mantenido reuniones para continuar trasladando nuestro rechazo a la propuesta de la Comisión Europea para la nueva PAC”, ha añadido.

“Estamos muy preocupados porque el ejecutivo de Von der Leyen ha eliminado las fichas financieras en el sector vitivinícola y eso significa que queda sin financiación un sector fundamental en nuestra región, en Castilla-La Mancha y en territorios como Tomelloso”, ha señalado. En este sentido, ha remarcado que “aquí el sector del vino debe tener una financiación muy concreta”.

“La Comisión Europea y Von der Leyen han eliminado esta financiación y queda desamparada la industria vitivinícola”, ha indicado. “Vamos a seguir reivindicando que se reconduzca esta propuesta y que se vuelvan a incluir las fichas financieras porque esto es muy importante para nuestro sector del vino”, ha concluido Nazareth Rodrigo.