El Gobierno de Castilla-La Mancha convoca una nueva edición del concurso de dibujo escolar del 1-1-2 para los colegios de Educación Primaria

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha convocado la XIV edición del concurso de dibujo escolar del 1-1-2 destinado al alumnado del tercer ciclo, es decir, 5º y 6º curso, de todos los colegios de Educación Primaria de Castilla-La Mancha. El objetivo es dar a conocer entre los niños de la región la utilidad del teléfono único de emergencias y la importancia de hacer un buen uso del mismo.

Esta decimocuarta edición del concurso de dibujo escolar está organizada por el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 1-1-2, organismo dependiente de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, con motivo de la celebración en toda la Unión Europea, el día 11 de febrero, del Día Europeo del Teléfono Único de Emergencias.

De esta manera, ya se han publicado las bases de este XIV Concurso de Dibujo Escolar en las que se especifica que el certamen va dirigido al alumnado que cursa 5º y 6º de Educación Primaria, el cual podrá realizar sus trabajos bajo el lema ‘Qué es para ti el 1-1-2’. Las bases pueden consultarse en el enlace de la página web del Servicio de Emergencias 1-1-2: https://112.castillalamancha.es/112/participacion-ciudadana/concurso-de-dibujo-112

Los proyectos deberán incluir un dibujo y una frase explicativa, con la que deberán dar respuesta al tema propuesto en el concurso. Aunque el trabajo es individual, se presentará de manera conjunta por aulas, pudiendo entregar cada clase todos aquellos dibujos que se realicen, sin limitación de número.

Los dibujos se pueden realizar utilizando cualquier técnica, pero siempre en un formato de tamaño máximo DIN A4. Todos los trabajos serán enviados en formato digital (escaneados) al correo [email protected] antes de las 14 horas del próximo 26 de enero, momento en el que finalizará el plazo de presentación de los dibujos que opten al concurso.

El ganador del concurso podrá disfrutar, junto con el resto de su clase y su colegio, de la visita que el vehículo de comunicaciones de la Dirección General de Protección Ciudadana y técnicos del Servicio de Emergencias 1-1-2, harán a este centro educativo.

En la pasada edición del concurso la ganadora fue Ángela García Saiz, alumna de 6º curso del Colegio ‘Valdemembra” de Quintanar del Rey (Cuenca).

La difusión del Teléfono Único de Emergencias entre toda la población es una labor fundamental, dado que conocerlo y utilizarlo adecuadamente ayuda a salvar vidas, pues hay que tener en cuenta que se coordinan las actuaciones de todos aquellos grupos que pueden intervenir en una situación de urgencia o catástrofe desde un único centro. Esta tarea de difusión se hace aún más importante cuando hablamos del público infantil, debido a su vulnerabilidad.