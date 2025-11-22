Reconocimiento especial para el Gobierno de Castilla-La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha recibido hoy la Mención de Honor de APANAS en el acto de celebración del 60º Aniversario de la entidad, un reconocimiento entregado durante el XIII Día de la Familia, que ha reunido en Toledo a más de 400 personas entre familias, profesionales, voluntariado y usuarios y usuarias.



La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha sido la encargada de recoger esta distinción que la entidad otorga en agradecimiento a más de tres décadas de colaboración estable con el Gobierno regional. Durante su intervención, la consejera ha destacado que este reconocimiento “refleja un camino compartido para garantizar derechos, ampliar oportunidades y consolidar un modelo de apoyos que pone a las personas en el centro”.

Foto: JCCM

Asimismo, García Torijano ha subrayado el trabajo de APANAS en la celebración del Día de la Familia, explicando que se trata de “atender a todas las personas con discapacidad y sus familias, desde que nacen hasta que son adultas, en distintos recursos y servicios que fortalecen nuestra Red en Castilla-La Mancha”. Además, ha añadido que “nos ayudanva poder dar esa alternativa a las familias para poder mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad”.



Asimismo, la consejera ha recordado que “estamos hablando de actividades para poder acompañar y para poder facilitar la vida en comunidad de las personas con discapacidad”, poniendo en valor la aportación de APANAS durante seis décadas de trabajo y compromiso.



Mención de Honor a la Consejería de Bienestar Social



La entidad ha reconocido de manera especial la colaboración estable y el papel del Gobierno regional en el desarrollo de programas y servicios para las personas con discapacidad, otorgando a la Consejería de Bienestar Social la Mención de Honor en el marco del 60º aniversario de APANAS.

Foto: JCCM

García Torijano ha reafirmado que “somos reconocidos como miembros de honor en este acto y para nosotros es un reconocimiento que valoramos mucho, pero que sobre todo nos hace saber cuál es la importancia que tiene, que es mucha, el que caminemos de la mano de entidades sociales como APANAS, el que vayamos por el mismo camino y el que además lo hagamos de forma compartida para mejorar esa calidad de vida de la ciudadanía”.



Entidad referente en Toledo y apoyo económico del Gobierno regional



APANAS, entidad referente en la provincia de Toledo, cuenta con 29 centros y servicios y acompaña cada año a más de 550 personas y familias. Su actividad abarca programas de atención temprana, vida independiente, empleo, centro de día, vivienda y apoyos personalizados que contribuyen a mejorar la calidad de vida y el bienestar emocional de las personas con discapacidad intelectual.



La Consejería de Bienestar Social ha destinado en 2025 un total de 3,63 millones de euros a la entidad, reforzando los recursos y proyectos que desarrolla en la provincia. Esta inversión se enmarca en la estrategia regional de promover un sistema de apoyos más accesible y especializado garantizando la igualdad de oportunidades y participación plena.

Foto: JCCM

El acto ha contado con la participación del director general de Discapacidad, Francisco José Armenta; la presidenta de APANAS, María del Mar Azaña; el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez Romero; la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo; la delegada provincial de Bienestar Social en Toledo, Rosa María Quirós; así como miembros de la Junta Directiva, representantes institucionales y numerosas familias y profesionales.