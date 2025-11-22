Núñez acusa a García-Page de tratar a los alcaldes del PP como «el enemigo»

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha afirmado que el presidente regional Emiliano García-Page «jamás ayudará a un alcalde del PP», y le ha acusado de tratar a los regidores de su formación como «el enemigo».

Durante su intervención en el congreso local del PP de Puertollano (Ciudad Real), Núñez ha afirmado que para García-Page «su prioridad siempre será su partido, incluso cuando perjudica a los castellanomanchegos», mientras que para él Castilla-La Mancha es «lo primero», según ha trasladado el PP en nota de prensa.

Asimismo, ha calificado a García-Page como «un presidente de cartón piedra» y ha recriminado al PSOE regional que ha convertido términos como «bulos» en «herramientas para desacreditar cualquier crítica legítima».

El presidente regional del PP ha señalado Núñez ha recordado que la delegación regional del PSOE apoyó en su Congreso Federal la continuidad de Sánchez y la designación de responsables orgánicos sobre los que ya pesaban informaciones de presuntas prácticas irregulares.

En el congreso que ha elegido a Miguel Ángel Ruiz como presidente local de la formación política, Núñez ha reprochado al Gobierno regional que «dé la espalda» a Puertollano, mientras que ha felicitado al nuevo equipo por «asumir con ilusión y compromiso la responsabilidad de liderar el proyecto del partido en una ciudad clave».

Por su parte la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha aplaudido la elección de Ruiz, al que ha felicitado por haber ganado en las pasadas elecciones la Alcaldía de Puertollano, y ha resaltado que el respaldo de los vecinos demuestra «que acertamos, que elegimos a la persona adecuada».

Fúnez ha defendido que el PP es el partido «de la libertad, del humanismo y de la reforma», y ha criticado al Gobierno que preside Pedro Sánchez por haber «fracasado» en los objetivos de defender la igualdad y de impulsar la regeneración democrática

Miguel Ángel Ruiz ha subrayado, por su parte, la calidad profesional, humana y el compromiso del nuevo Comité Ejecutivo que le acompañará en esta etapa, y ha resaltado que se trata de un equipo «preparado, cohesionado y plenamente orientado al servicio de Puertollano y de sus vecinos», según ha indicado el PP en nota de prensa.

Al hacer balance de lo que lleva de mandato, Ruiz ha incidido en la reducción de la deuda municipal en un 80%”, lo que supone una disminución de 25 millones de euros, y ha reivindicado el objetivo de lograr una «deuda cero» y alcanzar superávit.