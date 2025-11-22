La Lotería Nacional del sábado reparte premios en varios puntos de Castilla-La Mancha

El sorteo de la Lotería Nacional, celebrado este sábado, ha dejado importantes premios en la región, especialmente en Toledo, Talavera de la Reina, El Casar y Alcaraz.

El primer premio, dotado con 600.000 euros al número 74.622, ha sido consignado, entre otros puntos, en El Casar (Guadalajara), en la administración situada en Alcaldes de la Villa, s/n L-7, tal y como ha informado la SELAE.

El segundo premio de la Lotería Nacional, dotado con 120.000 euros al número 06.951, dejó su suerte repartida en dos localidades de Castilla-La Mancha. Los boletos agraciados fueron validados en Alcaraz (Albacete), en la administración situada en Paseo de San Francisco, 47, y en Talavera de la Reina (Toledo), en José Barcena Fernández, 5, repartiendo así importantes alegrías entre los jugadores de la región.

Además, los reintegros correspondieron a los números 2, 1 y 6.