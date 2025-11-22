Grupos de emergencia de Castilla-La Mancha se forman para salvar vidas

La Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha, organismo dependiente de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha impartido en el día de hoy un curso de reciclaje formativo, destinado a integrantes de grupos de emergencia con conocimientos en técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) y el uso del desfibrilador automático (DEA).

Al comienzo de esta formación, que ha contado con un total de 21 asistentes que proceden de los cuerpos de Policía Local, Bomberos, agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 1-1-2 de Castilla-La Mancha, ha estado presente el director general de Protección Ciudadana, Emilio Puig.

Este curso, que se ha desarrollado hoy, está relacionado con la medicina de urgencias y su objetivo es recordar y ejercitar los conocimientos básicos que son necesarios para lograr la resucitación cardiopulmonar de cualquier persona que pueda sufrir un infarto, utilizando además el desfibrilador automático (DEA).

En este sentido, los participantes han profundizado en el reconocimiento de la parada cardiorrespiratoria, así como en el manejo de la situación con un interviniente y combinada con dos intervinientes, desarrollando en este último caso los roles de líder y acompañante. Además, han recibido formación práctica sobre la vía aérea, el manejo del DEA, además del manejo combinado de soporte de la vía aérea y la utilización del DEA en situaciones con uno y dos primeros intervinientes.

Los policías locales participantes en esta actividad formativa proceden de las localidades de ciudarrealeñas de Almagro, Miguelturra, Puertollano y Tomelloso, así como las toledanas de Alameda de la Sagra y Madridejos. Los bomberos proceden de los Consorcios provinciales de Extinción de Incendios de las Diputaciones de Albacete, Cuenca y Toledo, así como del parque municipal del Ayuntamiento de la capital regional.

Por lo que respecta a los procedentes de las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil, estos han venido de Alcázar de San Juan y Ciudad Real, de la provincia manchega; de Huete, de la provincia de Cuenca; y de Alovera, Cabanillas Campo y Yeles, de la provincia alcarreña. Además, hay que sumar a dos técnicos integrantes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 1-1-2 de Castilla-La Mancha.

Esta actividad formativa se desarrolla en cuatro ediciones a lo largo de todo el año, siendo esta la tercera de ellas, con la finalidad de que una gran parte de los integrantes de los grupos de emergencia puedan llevar a cabo una primera intervención sanitaria, relacionada con la reanimación cardiopulmonar, con garantía para el paciente.