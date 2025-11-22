El Gobierno de Castilla-La Mancha impulsa la digitalización de los autónomos con una jornada formativa

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, ha desarrollado una jornada formativa dirigida a trabajadores y trabajadoras autónomas con el objetivo de facilitarles el uso de la sede electrónica y de los servicios digitales de la Administración regional.



La iniciativa se enmarca en el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con el impulso a la digitalización y la simplificación administrativa, claves para mejorar la competitividad y el acceso a las ayudas públicas del colectivo autónomo. Dentro de estas ayudas, el Ejecutivo regional tiene previsto aprobar en Consejo de Gobierno la nueva convocatoria de la Tarifa Plana Plus antes de finales de año, dotada con 22 millones de euros.



Durante la jornada, se han abordado cuestiones prácticas sobre la obtención del certificado digital, la presentación electrónica de solicitudes y el seguimiento de expedientes a través de la sede electrónica. En el encuentro participaron, además de personal de la Dirección General de Autónomos, personas tanto de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha como de la Consejería de Hacienda.

Foto: JCCM

La directora general de Autónomos, Trabajo y Economía Social, Ana Carmona, ha destacado la importancia de que las personas autónomas aprovechen las herramientas digitales de la Administración regional para agilizar sus gestiones y acceder a los recursos públicos con mayor facilidad.



La directora general ha agradecido la participación de los asistentes y de los ponentes en la jornada, poniendo en valor el compromiso diario del colectivo. “Desde el Gobierno regional trabajamos para vosotros y queremos acercar la Administración a vuestro día a día. Agradecemos vuestro esfuerzo, vuestro compromiso y destaco la importancia de este colectivo para el desarrollo económico y social de Castilla-La Mancha”, ha dicho.



Esta acción forma parte del plan de actuaciones de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo para promover la digitalización, la innovación y la mejora de la gestión en el colectivo autónomo, que incluye jornadas informativas, asesoramiento personalizado y recursos formativos disponibles a través de la Red Acompaña.