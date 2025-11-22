Castilla-La Mancha refuerza la educación a través de sus comunidades de aprendizaje

La viceconsejera de Educación, Universidades e Investigación, Mar Torrecilla, ha destacado que el proyecto de ‘Comunidades de aprendizaje’ implica este curso escolar en Castilla-La Mancha a 15 centros, casi 300 profesores, a un total de 2241 alumnos y alumnas y a cerca de medio millar de voluntarios. Así lo ha refrendado en la inauguración, en el Aula Magna de la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM), del VII Encuentro Regional de Comunidades de Aprendizaje: ‘Tejiendo redes de éxito, convivencia y bienestar’. En el acto, ha estado acompañada de la directora general de Inclusión educativa y Programas, Marián Marchante.

En su intervención, Mar Torrecilla ha señalado a los medios de comunicación que, por el proyecto de comunidades de aprendizaje, que se puso en marcha en el año 2006 en el CEIP La Paz de Albacete, han pasado en la última década cerca de 20.000 alumnos y alumnas, demostrando así su éxito e implicación.

Asimismo, la viceconsejera ha señalado que, gracias este proyecto, se han alcanzado algunos logros como “un incremento en la participación familiar, reducción progresiva del absentismo, impulso de las Actuaciones Educativas de Éxito (AEE) y un incremento del compromiso docente”.

Foto: JCCM

Además, Mar Torrecilla ha puesto en valor la figura de los voluntarios -padres y madres- en el proyecto de ‘Comunidades de aprendizaje’, y su implicación en iniciativas fuera del aula como tertulias dialógicas, actividades culturales, extraescolares, grupos interactivos y un largo etc.

“Estudios en Castilla La Mancha demuestran que la participación voluntaria en grupos interactivos mejora significativamente los resultados académicos y la convivencia escolar. Además, eleva las expectativas de aprendizaje, fomenta la solidaridad y refuerza la cultura de Violencia 0 en los centros”, ha sentenciado la viceconsejera.

VII Encuentro Regional de Comunidades de Aprendizaje: ‘Tejiendo redes de éxito, convivencia y bienestar’

El VII Encuentro Regional de Comunidades de Aprendizaje: ‘Tejiendo redes de éxito, convivencia y bienestar’, ha sido organizado por el Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, SUCA-CLM y la Red de Centros Comunidades de Aprendizaje, y ha reunido a más de un centenar de docentes.

Foto: JCCM

El programa del congreso incluye, el viernes 21 de noviembre, tertulias dialógicas literarias, artísticas y musicales y una ruta cultural ‘Toledo Mágico’. De su lado, el sábado, comprende conferencias marco, mesa de diálogo sobre el futuro de las CdA, talleres sobre recreos activos, tertulias artísticas, herramientas 4.0 y grupos interactivos.

Foto: JCCM

“Las Comunidades de Aprendizaje son mucho más que una metodología: son una apuesta por la transformación social desde la educación, basada en el diálogo y la participación de toda la comunidad. En Castilla-La Mancha, la red cuenta actualmente con 15 centros educativos, desde el pionero CEIP La Paz (Albacete) en 2006 hasta el reciente CEIP El Duende (Nambroca)”, ha finalizado diciendo Mar Torrecilla.