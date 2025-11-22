Abengózar (PSOE) reivindica unos presupuestos de progreso y avances en Castilla-La Mancha frente al modelo de recortes del PP

La portavoz del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha reivindicado la importancia de esta semana para Castilla-La Mancha, “ya que estamos viendo en las Cortes las comparecencias de los distintos miembros del Gobierno regional sobre los presupuestos para el año 2026”, ha señalado.

Unas cuentas que, según ha subrayado, “vienen a seguir la senda de progreso y de avance que la región inició en el año 2015 con las políticas del presidente Emiliano García-Page”.

Abengózar ha asegurado que el presupuesto para el próximo año “va a seguir impulsando esta región económica y socialmente”, con unas políticas “que han hecho que Castilla-La Mancha esté en los mejores rankings”, ha aseverado.

Asimismo, ha recordado que la región “crece económicamente por enci-ma de la media nacional y hemos reducido el paro encontrado a más de la mitad”, además de mantener “una apuesta firme por las políticas de bienestar”, a las que el Gobierno regional destina “el 72% del presupuesto”.

“Frente a esto estamos viendo un PP que no tiene hoja de ruta y lo vuelven a demostrar una vez más en estos presupuestos”, ha criticado. Comenzaron, ha recordado, “con una enmienda a la totalidad realizada a través de inteligencia artificial” que nada tiene que ver “con la Castilla-La Mancha real”.

“Y están demostrando, una vez más, comparecencia tras comparecencia, que no tiene modelo para esta región y que cuando dejan ver su modelo de región es el que ya abandonamos en el 2015. Un modelo de región que recortaba a Castilla-La Mancha que menospreciaba a su gente, que la asfixiaba económicamente y que desmontó los servicios públicos de calidad que ahora, sin embargo, tenemos en Castilla-La Mancha”, ha concluido.