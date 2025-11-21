Previsión meteorológica para este sábado, 22 de noviembre en Castilla-La Mancha: descenso de temperaturas: llegará con heladas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este sábado en Castilla-La Mancha, cielos poco nubosos por la mañana, con algún intervalo de nubes bajas en los sistemas Central e Ibérico que podrían ir acompañados de alguna bruma dispersa, aumentando la nubosidad de norte a sur durante la tarde en su mayoría de tipo alto.

Las temperaturas mínimas irán en descenso, más acusado en Ciudad Real y la mitad oriental de Toledo, y las máximas en aumento en los sistemas Central e Ibérico y con cambios ligeros en el resto.

Habrá heladas débiles que serán menos frecuentes en el sureste de la Comunidad y que, en zonas altas de los sistemas Central e Ibérico podrían ser localmente moderadas. Los vientos soplarán flojos, de componente norte al principio que girarán luego para predominar la componente oeste.

Las temperaturas oscilarán entre los -2 y los 9 grados en Albacete, entre los -2 y los 9 en Ciudad Real, entre -2 y 8 grados en Cuenca, entre 0 y 8 grados en Guadalajara y entre -2 y 11 grados en Toledo.