Previsión meteorológica para este viernes, 21 de noviembre en Castilla-La Mancha: descenso de temperaturas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este viernes en Castilla-La Mancha, cielo poco nuboso aumentando pronto a nuboso en el nordeste y durante las horas centrales en todo el territorio, salvo en el extremo suroeste, para disminuir de nuevo a poco nuboso desde el final de la tarde.

Se esperan brumas y probables bancos de niebla matinales en cumbres del Sistema Central y precipitaciones débiles y dispersas en el Sistema Central y norte del Ibérico que no se descartan aisladas en la Alcarria. La cota de nieve se situará a 800-900 metros bajando a 600-800 metros.

Las temperaturas irçan en descenso que será ligero o sin cambios de las mínimas en la mitad occidental. Las mínimas se esperan al final del día. Habrá heladas débiles, que serán dispersas en la mitad occidental y moderadas en zonas montañosas del nordeste. El viento será flojo a moderado del oeste y noroeste girando por la mañana a norte y noroeste.

Las temperaturas oscilarán entre los 0 y los 9 grados en Albacete, entre los 2 y los 10 en Ciudad Real, entre -2 y 6 grados en Cuenca, entre -2 y 8 grados en Guadalajara y entre 0 y 11 grados en Toledo.