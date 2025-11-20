Pablo Iglesias ironiza y carga contra García-Page

Pablo Iglesias volvió a poner el foco en el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante una de sus intervenciones en el programa de RTVE Malas Lenguas, espacio de análisis político que se emite en La 2 y La 1 y que presenta Jesús Cintora.

Con un tono marcadamente irónico, el ex vicepresidente del Gobierno encadenó una serie de frases cargadas de doble lectura:

“España es una democracia plena, funciona el Estado de Derecho, Page ha hecho mucho por Castilla-La Mancha, el Rey nos trajo la democracia, acertó el PSOE dialogando con el PP para renovar el CGPJ, Franco murió y hoy somos libres, menos ceño fruncido y más sonrisas”.

El listado, que reproducía algunos de los mantras habituales del discurso institucional, fue interpretado como una crítica velada tanto a García-Page —con quien Iglesias mantiene desde hace años un pulso político a cuenta de su alineamiento con posiciones más conservadoras dentro del PSOE como a la narrativa oficial sobre la calidad democrática en España, asunto en el que el ex líder de Podemos ya ha generado controversia en el pasado.

La intervención se enmarca en las colaboraciones habituales de Iglesias en Malas Lenguas, programa en el que el ex dirigente morado aprovecha para cargar contra barones socialistas críticos con el Gobierno y con el espacio de la izquierda a la izquierda del PSOE, y donde sus choques dialécticos con otros tertulianos se han convertido en uno de los elementos más comentados del formato.