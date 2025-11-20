Pablo Iglesias ironiza y carga contra García-Page

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha arrancado pasadas las 10.30 horas el segundo Debate sobre el Estado de la Región de la legislatura, y lo ha hecho poniendo a la Comunidad Autónoma como ejemplo en España a salvo de "frentismo" y de "corrupción". "Les aseguro que prestaré atención a sus argumentos e intentaré replicar, siempre sin insultos, a sus argumentaciones. Importante en cualquier sistema democrático", ha dicho. Ha defendido su Gobierno como "fiable", que se equivoca como cualquiera y que lo intenta "reconocer y rectificar", pero que lo que dice "lo intenta llevar adelante". Una actitud que ha permitido, por ejemplo, el desarrollo del nuevo Estatuto de Autonomía que está por debatirse en el Congreso, una carta que muestra el "orgullo" de Castilla-La Mancha bajo la premisa de que "nunca ha habido tanta autoestima" en las cinco provincias. Un Estatuto que "es un mensaje a sí mismo" aunque no saldrá por unanimidad, pero sí "con un alto consenso" con un texto "leal a la Constitución". "No nos hemos apartado de este planteamiento ni hemos utilizado la autonomía para presumir o colgarnos medallas. Lo hacemos para mejorar las condiciones de vida de nuestra gente, y eso, a veces, tiene que ver con nuestro propio trabajo", ha afirmado el presidente autonómico. En la región, ha defendido, "los principales servicios públicos, la lucha por la igualdad o la lucha contra la violencia machista van a quedar amparados por el Estatuto de Autonomía", gracias a un instrumento que será "útil". En este contexto, ha pedido no perder el consenso en este tramo final de recorrido parlamentario para el futuro Estatuto. INTERVENCIÓN FINAL Tras una intervención que ha sobrepasado las tres horas, García-Page ha finalizado señalando que Castilla-La Mancha no va a llegar a lo que se vive en el Congreso de los Diputados, con insultos "para arriba y para abajo". "No me importa que unos hablen como besugos a los otros y los otros contesten todavía peor, si no fuera porque no es una discusión entre los diputados y diputadas, es con los ciudadanos de por medio, que son cualquier cosa menos besugos". Citando que "la mayor parte de la crispación es alimentada por los políticos y hay una premeditada estrategia de unos y de otros de tirar de la cuerda", ha lamentado esta realidad, algo "muy malo para este país". Ha defendido que en esta región se mantiene en "el populismo cero y en el frentismo demagógico cero". "Vamos a seguir conservando y cuidando de que esta sea una región leal con la Constitución y crítica con los desleales con la Constitución. Sean de la institución que sea y de la comunidad autónoma que sean", ha advertido. Ha culminado su discurso defendiendo la "honestidad en el bolsillo y en la palabra" que se refleja en la región, con clima de "cero corrupción".

Pablo Iglesias volvió a poner el foco en el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante una de sus intervenciones en el programa de RTVE Malas Lenguas, espacio de análisis político que se emite en La 2 y La 1 y que presenta Jesús Cintora.

Con un tono marcadamente irónico, el ex vicepresidente del Gobierno encadenó una serie de frases cargadas de doble lectura:

“España es una democracia plena, funciona el Estado de Derecho, Page ha hecho mucho por Castilla-La Mancha, el Rey nos trajo la democracia, acertó el PSOE dialogando con el PP para renovar el CGPJ, Franco murió y hoy somos libres, menos ceño fruncido y más sonrisas”.

El listado, que reproducía algunos de los mantras habituales del discurso institucional, fue interpretado como una crítica velada tanto a García-Page —con quien Iglesias mantiene desde hace años un pulso político a cuenta de su alineamiento con posiciones más conservadoras dentro del PSOE como a la narrativa oficial sobre la calidad democrática en España, asunto en el que el ex líder de Podemos ya ha generado controversia en el pasado.

La intervención se enmarca en las colaboraciones habituales de Iglesias en Malas Lenguas, programa en el que el ex dirigente morado aprovecha para cargar contra barones socialistas críticos con el Gobierno y con el espacio de la izquierda a la izquierda del PSOE, y donde sus choques dialécticos con otros tertulianos se han convertido en uno de los elementos más comentados del formato.

