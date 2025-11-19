Previsión meteorológica para este jueves, 20 de noviembre en Castilla-La Mancha: comenzará con hielo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este jueves en Castilla-La Mancha, intervalos nubosos con probables brumas y algún banco de niebla matinal aislado.

Se esperan probables precipitaciones, en general débiles, en los Sistemas Central e Ibérico, así como en zonas aledañas de la Alcarria y sin descartarse en Alcaraz y Segura. La cota de nieve irá en descenso hasta alcanzar los 700-800 metros en zonas altas del nordeste.

Las temperaturas mínimas continuarán con pocos cambios en Guadalajara y sin cambios o descenso, en general ligero, en el resto. Por su parte, las máximas seguirán sin cambios o en ligero descenso en el tercio occidental y en descenso en el resto. Se prevén heladas débiles principalmente en el nordeste, donde serán de mayor intensidad en zonas montañosas.

El viento soplará flojo y de dirección variable tendiendo a norte y noroeste a partir del mediodía, cuando se darán intervalos de mayor intensidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 1 y los 11 grados en Albacete, entre los 1 y los 12 en Ciudad Real, entre -1 y 9 grados en Cuenca, entre 2 y 10 grados en Guadalajara y entre 2 y 12 grados en Toledo.