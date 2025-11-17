Previsión meteorológica para este martes, 18 de noviembre en Castilla-La Mancha: cielos despejados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este martes en Castilla-La Mancha cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas a primeras horas en los sistemas Central e Ibérico, así como en la Mancha de Ciudad Real y Albacete, Hellín y Almansa y en zonas del valle del Tajo, donde podrán formarse brumas y nieblas.

Temperaturas mínimas en descenso, más significativo en el nordeste, especialmente en áreas montañosas, que podrían registrar bajadas notables. Mientras, las máximas registrarán pocos cambios.

Heladas débiles en zonas altas del Alto Tajo, más probables al final del día. Vientos flojos de componente norte.

Las temperaturas oscilarán entre los 1 y los 14 grados en Albacete, entre los 4 y los 14 en Ciudad Real, entre 1 y 12 grados en Cuenca, entre 3 y 12 grados en Guadalajara y entre 3 y 14 grados en Toledo.