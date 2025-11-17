Los motores rugen en Castilla-La Mancha con el apoyo de la Junta

El Gobierno de Castilla-La Mancha está destinando este 2025 más de 100.000 euros a la promoción del mundo del motor en la Comunidad Autónoma en actividades deportivas como el Eco Rally que se va a celebrar del 21 al 23 de noviembre en la provincia de Toledo.



El director general de Juventud y Deportes, Carlos Yuste, ha asistido a la presentación del mismo donde ha agradecido la implicación de la organización, así como de la Federación de Automovilismo y los ayuntamientos de los municipios participantes.



Carlos Yuste ha asegurado que “este primer Eco Rallye Castilla-La Mancha no es una prueba más, es una iniciativa novedosa, alineada con las tendencias actuales del deporte del motor, donde la sostenibilidad, la eficiencia y la innovación tecnológica son fundamentales”.



En este sentido, ha añadido que “es una competición donde lo importante no es la velocidad, sino la eficiencia energética, la regularidad y la conducción responsable “ y ha añadido que “se une deporte, tecnología y compromiso medioambiental por lo que esta prueba sitúa a Castilla-La Mancha dentro de las competiciones automovilísticas del futuro”.



El director general de Juventud y Deportes ha asegurado que la Comunidad Autónoma viene albergando en los últimos años pruebas de prestigio del mundo del motor y esta “confirma que seguimos siendo una tierra ideal para organizar pruebas deportivas seguras, con entorno, patrimonio y carreteras que son auténticos tesoros”.



Este primer Eco Rally recorrerá localidades como Toledo, Consuegra o Tembleque y otros municipios más que permanecerán en secreto hasta 15 minutos antes del comienzo de la prueba por normativa federativa.