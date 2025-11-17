El inversión extranjera crece de manera considerable en Castilla-La Mancha

El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha destacado que la inversión extranjera en la Comunidad Autónoma ha crecido casi un 400 por ciento desde la llegada al Ejecutivo autonómico de García-Page, situándose en cerca de 300 millones de euros frente a los apenas 53 millones del año 2015.



Martínez Guijarro, que ha visitado hoy las instalaciones de la empresa KINGFA en Guanzhou (China), junto al presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, y una delegación integrada por representantes de la patronal conquense con su presidente David Peña a la cabeza, ha subrayado que más de 88% de esta inversión se destinó al sector industrial, seguido muy de lejos del sector primario, con el 8%.



Así, la inversión extranjera acumulada en la última década supera los 2.100 millones de euros, lo que pone de manifiesto que las empresas que optan por invertir en España cada vez se fijan más en Castilla-La Mancha. Un hecho que, a juicio del vicepresidente primero, tiene mucho que ver con el “clima de paz social e institucional” del que disfruta nuestra región, así como por las políticas de apoyo y acompañamiento empresarial impulsadas por el Ejecutivo autonómico.



Precisamente KINGFA es una de las empresas de capital extranjero que se ha implantado en la Comunidad Autónoma; en concreto, en la localidad conquense de Montalbo, y que opera desde febrero de este año. Dedicada a la producción de compuesto de polipropileno y polietileno reciclados, y a la fabricación de piezas de automóviles, tiene como objetivo alcanzar el medio centenar de empleados.



La delegación conquense, que ha sido recibida por el cofundador de Kingfa, Nanjing Li, ha conocido una de las sedes de esta factoría que en todo el mundo supera los 13.000 trabajadores y cuenta con 64 sucursales. De hecho, tras cotizar en bolsa, ha experimentado un crecimiento anual en su facturación del 25 por ciento.



La empresa hace un especial esfuerzo en materia de investigación e innovación en materia de reciclaje con más de 300 profesionales y cerca de 7.000 patentes, además de contar con una escuela de talentos para la formación de sus futuros empleados y tener una parte social importante en pro de la comunidad.



Entre las marcas con las que Kingfa, que en nuestro país también tiene una sede en Barcelona, trabaja destacan algunas tan conocidas como Bosh, Epson, Dell, Sony, Siemens, Sanyo, L’Oreal, Ikea, Mercedes, BMW o Tesla. Su plan de expansión tiene como objetivo alcanzar los 12.000 millones de facturación al año.



En este punto, el vicepresidente primero ha pedido a los representantes de la compañía la colaboración expresa del Ejecutivo autonómico para que Castilla-La Mancha pueda volver a estar entre los planes estratégicos de la compañía para su expansión fuera de China. Y es que tras la fábrica de Montalbo, donde esperan alcanzar las 30.000 toneladas de plástico reciclado, la compañía plantea continuar su expansión en Europa.