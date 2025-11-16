Previsión meteorológica para este lunes 17 de noviembre en Castilla-La Mancha

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este lunes en Castilla-La Mancha cielos cubiertos, excepto en Albacete, abriéndose progresivamente claros para quedar con intervalos nubosos por la tarde y poco nubosos al final.

Probables brumas y nieblas matinales dispersas, que serán más abundantes en la mitad sur al final del día. Probables chubascos débiles en la mitad oeste y sur de madrugada y por la mañana.

Las temperaturas mínimas irán en descenso, más acusado en la mitad sur y que se darán al final del día; las máximas registran pocos cambios. Los vientos soplarán flojos de sur que girarán a norte a lo largo de la jornada.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 14 grados en Albacete, entre los 6 y los 14 en Ciudad Real, entre 5 y 13 grados en Cuenca, entre 7 y 14 grados en Guadalajara y entre 6 y 15 grados en Toledo.