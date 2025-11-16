Las iniciativas de Castilla-La Mancha para combatir la desinformación y el mal uso de los medios digitales

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha publicado, el pasado viernes 14 de noviembre, la resolución que contiene las bases de una nueva edición del concurso ‘No Me Líes’, una iniciativa que también se ha lanzado a través de las redes sociales y que se promueve desde la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, a través de la Agencia de Transformación Digital, para combatir la desinformación y el mal uso de los medios digitales. En el marco del proyecto de Alfabetización Mediática, este año se alcanza la cuarta edición, que lleva por lema ‘Corto y Cambio’.



En colaboración con el ente público de Radiotelevisión de Castilla-La Mancha (CMMedia) y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, desde el Ejecutivo autonómico se pone en marcha esta iniciativa que promueve la alfabetización mediática, como parte de su agenda audiovisual. Está dirigido a jóvenes de la región, de entre 14 y 25 años, así como a centros educativos de Castilla-La Mancha, que presenten proyectos audiovisuales. El objetivo es promover el uso responsable y seguro de la tecnología, generando pensamiento crítico en la juventud de la región, premiando la habilidad para analizar, contextualizar y evaluar la información que reciben de medios digitales principalmente a través de las redes sociales.



Con esta acción, desde el Gobierno regional se sigue apostando por esta iniciativa que pretende fomentar el consumo adecuado de contenidos audiovisuales, especialmente entre el colectivo juvenil y adolescente, así como poner en práctica ese espíritu crítico y responsable en la creación de contenido. Además, con esta acción se quiere seguir ayudando y asesorando en la materia con el fin de detectar estafas, suplantaciones de identidad, ‘malware’, bulos y ‘fake news’. En conclusión, concienciar en ciberseguridad y cortar las cadenas de reenvíos que contribuyen a su difusión.



Toda la información en la web específica del concurso: temática, plazos y objetivos

Las bases del concurso, categorías, mecánica, requisitos o premios pueden consultarse en detalle en la página web https://agendaaudiovisual.castillalamancha.es/cortoycambio. Un concurso que, en su interés por promover el pensamiento crítico en la juventud de la región, premia la habilidad de analizar, contextualizar y evaluar la información que reciben de medios, principalmente digitales. Los trabajos se presentarán en formato vídeo y deben ser de elaboración propia.



La dinámica del concurso consiste en compartir consejos, recomendaciones, reflexiones que ayuden a ‘cortar y cambiar’ los malos hábitos y usos que se hacen de la tecnología, centrándose en las siguientes temáticas: fraude ‘online’, retos virales, desinformación o ‘ciberbullying’.



Se puede participar en la categoría individual, en la de grupo o en la de centro educativo, categorías en las que luego se otorgarán los premios en la jornada final de esta iniciativa. La participación en el concurso se realizará únicamente a través de la página web específica del concurso mencionada anteriormente.



El jurado premiará el tratamiento contextualizado y riguroso del tema, la calidad narrativa y la originalidad y novedad.



Quedarán excluidas aquellas candidaturas que, de modo directo o indirecto, puedan incitar, alentar o favorecer la violencia, el racismo, la xenofobia o cualquier tipo de discriminación de cualquier persona o grupos de personas o que sea no adecuado, contrario al espíritu de la iniciativa, inapropiado u ofensivo.



Tras publicarse las bases, la apertura para las inscripciones, participación y recepción de vídeos ya se puede realizar y hasta el 17 de febrero. Después, el 20 de febrero se procederá a la publicación de vídeos validados en redes sociales, tanto Instagram como Tik Tok; y, el siguiente 27 de febrero se publicarán los nombres de los ganadores en ambas redes sociales y en la web del concurso. Posteriormente, en una fecha todavía por determinar, se celebrará el acto de cierre y entrega de premios.



Portal web que incluye toda la información de la Agenda Audiovisual de Castilla-La Mancha

Este proyecto de alfabetización mediática ha puesto en marcha ya cuatro ediciones de la campaña ‘No me Líes’ para concienciar y sensibilizar a la población ante la ingente información a la que tiene acceso a través de diferentes medios y dispositivos, donde prolifera mucha desinformación en todos los contextos.



A través de la Dirección General de Infraestructuras de las Telecomunicaciones y Ciberseguridad (de la Agencia de Transformación Digital), de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, se mantiene a disposición de la ciudadanía el portal web:



https://agendaaudiovisual.castillalamancha.es. Se trata de una página que incluye la Agenda Audiovisual de Castilla-La Mancha, que incluye contenidos audiovisuales con información veraz y libre de ‘fake news’, donde asesorar y sensibilizar en esta materia.

Igualmente, se detallan los derechos en materia de consumo de contenidos audiovisuales, profundizando en su protección, tal como es competencia del Gobierno regional, en aras de impulsar la adquisición y el desarrollo de las capacidades de alfabetización mediática en todos los sectores de la sociedad, como se recoge en la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual.



El portal web se divide en cuatro grandes apartados con toda la información al respecto: Ciudadanía, Radio y Televisión, la campaña ‘No me Líes’ en sus diferentes ediciones y las actividades desarrolladas dentro de cada edición, como talleres formativos y concursos.



Esta iniciativa se enmarca en el proyecto ‘Ciberreg’, concretamente en el lote 4 (sensibilización en ciberseguridad y alfabetización mediática), dentro de los fondos RETECH, y está financiado por la Unión Europea – Next Generation en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de INCIBE.