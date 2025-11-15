Previsión meteorológica para este domingo 16 de noviembre en Castilla-La Mancha

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este domingo en Castilla-La Mancha cielos nubosos, con abundantes claros por la tarde. Brumas y nieblas matinales y vespertinas en zonas de montaña.

De madrugada, precipitaciones generalizadas en el extremo sureste, que serán probables en el oeste de Toledo y Ciudad Real; el resto del día irán cesando en el sureste y serán más probables en Ciudad Real, oeste de Toledo y Sistema Ibérico.

Temperaturas mínimas con cambios ligeros, predominando los descensos en la zona central. Las máximas también registrarán cambios ligeros, salvo en el sureste donde descenderán. Los vientos soplarán flojos y moderados de suroeste y oeste.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 16 grados en Albacete, entre los 9 y los 14 en Ciudad Real, entre 7 y 12 grados en Cuenca, entre 9 y 14 grados en Guadalajara y entre 9 y 16 grados en Toledo.