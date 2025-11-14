Previsión meteorológica para este sábado 15 de noviembre en Castilla-La Mancha

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este sábado en Castilla-La Mancha, cielos nubosos y cubiertos abriéndose claros al final del día de oeste a este para quedar nubosos o con intervalos de nubes bajas en la mitad occidental.

Habrá brumas y nieblas en zonas de montaña, matinales y vespertinas en las sierras de Toledo y Ciudad Real y que persistirán todo el día en los sistemas Central e Ibérico. Precipitaciones generalizadas, débiles de madrugada en las zonas de montaña y que a lo largo del día se extenderán de oeste a este, sin descartar que vayan acompañadas de tormenta y que sean localmente fuertes y persistentes en las sierras de la mitad occidental.

Temperaturas con cambios ligeros predominando los descensos, más acusados en las mínimas del sureste y en las máximas de Guadalajara. Soplarán vientos moderados del sur y suroeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en las zonas de montaña.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 19 grados en Albacete, entre los 11 y los 15 en Ciudad Real, entre 9 y 13 grados en Cuenca, entre 10 y 14 grados en Guadalajara y entre 10 y 16 grados en Toledo.