Previsión meteorológica para este viernes 14 de noviembre en Castilla-La Mancha

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este viernes en Castilla-La Mancha, cielos nubosos o cubiertos abriéndose claros esporádicos y temporales por la tarde en Albacete. Probables brumas y nieblas matinales y vespertinas en cumbres montañosas.

Se esperan precipitaciones débiles a moderadas, que serán dispersas y menos probables en el extremo sureste y con tormentas ocasionales en el Valle del Tajo toledano al final.

Las temperaturas mínimas, que se esperan al final el día, experimentarán un ascenso en el sur albaceteño y se mantendrán sin cambios o en ligero descenso en el resto, que será más acusado en el nordeste, en el sureste de Ciudad Real y noroeste de Albacete.

Temperaturas máximas en descenso, notable en la Ibérica de Guadalajara, a excepción del noroeste de Toledo donde se mantienen sin cambios o en ligero aumento.

Los vientos serán flojos a moderados de sur y suroeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes de madrugada en los Montes de Toledo y en cumbres del Sistema Central.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 19 grados en Albacete, entre los 10 y los 16 en Ciudad Real, entre 11 y 16 grados en Cuenca, entre 12 y 17 grados en Guadalajara y entre 13 y 18 grados en Toledo.