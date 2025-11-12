Previsión meteorológica para este jueves 13 de noviembre en Castilla-La Mancha

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este jueves en Castilla-La Mancha, intervalos de nubes medias y altas, acompañadas de nubes bajas matinales en el extremo sureste, aumentando por la mañana de oeste a este a nuboso o cubierto con lluvias débiles y chubascos en la mitad occidental más intensos y frecuentas al final cuando se extienden a la Alcarria y Serranía de Guadalajara y al oeste de Cuenca y no se descartan en el noroeste de Albacete.

Brumas y nieblas de madrugada en el extremo sureste de Cuenca y este de Albacete. Temperaturas mínimas en aumento, que será ligero o sin cambios en el tercio sur. Las temperaturas máximas irán en descenso, que será localmente notable en Toledo y en el nordeste de Ciudad Real.

Los vientos soplarán flojos a moderados con predominio del sureste y del sur, y habrá rachas muy fuertes, a partir de la tarde, en los Montes de Toledo y en cumbres del Sistema Central.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 21 grados en Albacete, entre los 9 y los 19 en Ciudad Real, entre 10 y 20 grados en Cuenca, entre 12 y 20 grados en Guadalajara y entre 11 y 21 grados en Toledo.