Gran inversión en Castilla-La Mancha para la inclusión

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado este miércoles durante la inauguración del nuevo centro de educación especial en la localidad albaceteña de Hellín una inversión para 2026 en inclusión educativa que ascenderá a 204 millones de euros, lo que supone un incremento de 134 millones desde 2014.

«Habrá un incremento muy notable en inclusión en los próximos presupuestos», ha afirmado García-Page, quien ha aseverado que «la calidad está en cómo se atiende al que más lo necesita» y que Castilla-La Mancha es en la actualidad «la comunidad autónoma que más ofertas de trabajo está ofreciendo a las personas con discapacidad».

La consejería de Educación destinará parte de esta cantidad a la contratación ordinaria de 4.174 profesores (2.869 docentes y 1.137 no docentes) y personal en los programas de refuerzo y del plan de éxito educativo y prevención del abandono educativo temprano, según ha detallado el Gobierno regional. Además, se van a dedicar cuatro millones de euros al refuerzo de la empleabilidad y las competencias profesionales para 2.300 jóvenes no ocupados y no integrados en sistemas de educación a través de itinerarios de inclusión.

El presidente regional ha sostenido así su priorización de las políticas sociales para sacar de la cola de las comunidades autónomas a Castilla-La Mancha en materia de inclusión. «Remontar en inclusión nos ha costado, pero será una prioridad absoluta y vamos a seguir trabajando», ha garantizado García-Page.

Respecto a la inauguración del nuevo centro de educación especial, el presidente autonómico ha valorado que «ha superado las expectativas» tras una inversión de 7,8 millones de euros y después de una paralización por la empresa que inició la construcción tras alegar un aumento de costes. Page ha agradecido a Tragsa que retomara la obra y ha señalado la relevancia de la compañía pública a la hora de salvar proyectos que otras «empresas pirata tras conseguir las licitaciones dejan tirados a la primera de cambio».

El nuevo centro Cruz de Mayo cuenta con 17 profesores de Educación Básica Obligatoria y Transición a la Vida Adulta, así como fisioterapeuta y enfermero para los 36 alumnos que acoge. El edificio incluye también residencia, aula de música y talleres de audición y lenguaje en lo que ha sido una renovación de las viejas instalaciones, construidas en los años cincuenta.