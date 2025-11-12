Castilla-La Mancha, ejemplo para toda España de consenso y progreso

Castilla-La Mancha se ha convertido en un ejemplo para toda España tras la amplia aprobación de su nuevo Estatuto de Autonomía en el Congreso de los Diputados, con el respaldo de cerca del 85 por ciento de la Cámara. Una jornada que, en palabras de la portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, vino a reforzar la “autoestima colectiva” de Castilla-La Mancha, que ayer se ganó el título de “baluarte del acuerdo y del progreso en un contexto nacional marcado por la polarización y el ruido político”. Un reconocimiento que, según ha apuntado, “es tan inusual, como necesario”.



La portavoz ha puesto en valor que en la región se consiguió el máximo consenso posible: “el de todos los diputados y diputadas que creen en el Estado de las Autonomías”. Tal y como ha recordado la portavoz, así lo expresó el presidente García-Page, quien ya dejó claro que “la reforma del Estatuto sería por consenso o no sería”. Si bien Padilla ha incidido en que este logro “no es fruto de la casualidad”, sino del método con el que se gobierna en la región desde hace años, “basado en el diálogo, la coherencia, moderación y responsabilidad”.



La portavoz ha recalcado en que “la política debe generar confianza en la ciudadanía, y no lo contrario, porque si algo hace avanzar a un país, es la capacidad de escuchar, no las divisiones” En este sentido, ha vuelto a hacer referencia a las palabras del presidente García-Page: “El Estado de las Autonomías no vino para hacer a España más pequeña ni más grande, sino para sumarla y hacerla mejor”.



El nuevo Estatuto, ha continuado, “es fiel a la Constitución, no reclama privilegios y plantea respuestas para afrontar los retos del futuro”. Se trata de un texto concebido desde la responsabilidad, que blinda los servicios públicos, el diálogo social y los derechos, entre los que reconoce expresamente la igualdad. “Garantiza que toda la ciudadanía tenga acceso en condiciones de equidad a los servicios públicos, vivan en un pequeño pueblo o en una gran ciudad”, ha ejemplificado.



A continuación, la portavoz ha expresado su agradecimiento tanto a quienes han apoyado el texto como a quienes se han implicado en su elaboración. “Podemos decir con orgullo que en este proceso han participado todos y todas los que han querido”, ha destacado. “Apoyar este texto ha sido apoyar a Castilla-La Mancha, a nuestra autonomía y al futuro de esta tierra”, ha subrayado. Además, ha querido mandar un agradecimiento especial a la sociedad civil de la región que ayer se acercó hasta el Congreso de los Diputados para apoyar en esta cita histórica para Castilla-La Mancha.



Sobre quienes se han opuesto, la portavoz ha lamentado la postura de la ultraderecha, quienes han manifestado en numerosas ocasiones su rechazo al Estado de las Autonomías, “lo que equivale a rechazar la Constitución y a Castilla-La Mancha misma”. En este sentido, ha querido recordar que el modelo autonómico ha permitido a la región crecer “a niveles históricos”, de manera que ha pasado de una posición de desventaja a liderar indicadores nacionales.



“Con el presidente García-Page a la cabeza, Castilla-La Mancha ha dejado claro que lograr acuerdos es posible. Solo hace falta voluntad, trabajo y tiempo, pero la fórmula es sencilla: poner siempre a los ciudadanos y ciudadanas por delante de cualquier otra cosa”, ha afirmado.



Incremento población Castilla-La Mancha



Por otro lado, la consejera Portavoz se ha felicitado porque en Castilla-La Mancha somos más. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística que se publicaron en el día de ayer la población en la región ha aumentado, lo que supone “una buena noticia” por dos aspectos: el primero, porque “no siempre ha sido así. Históricamente la población en la región salía para buscar oportunidades y ahora vienen buscando oportunidades aquí; y, en segundo lugar, porque, aunque nosotros crecemos, no ocurre en todas las comunidades autónomas”.



Padilla ha recordado que desde que gobierna Emiliano García-Page, la población de Castilla-La Mancha ha crecido en 86.698 personas, esto supone un 4,2 por ciento. En total 2,1 millones de habitantes, cifra que demuestra que “crecemos por encima de la media de España, un 1,1 por ciento frente al 0,97 por ciento nacional en el último año”.



De la estadística del INE, la portavoz ha destacado otros dos datos a tener muy en cuenta: “somos la tercera comunidad autónoma dónde más crece la población en el tercer trimestre de 2025 y la quinta con más crecimiento de la población en el último año, solo por detrás de la Comunidad Valenciana, Aragón, Cataluña y Murcia”. O lo que es lo mismo, ha insistido, “estamos por delante de Madrid o Andalucía”.



En su opinión, “puede resultar extraño que esté ocurriendo esto, precisamente porque en el siglo pasado Castilla-La Mancha sufrió el éxodo poblacional hacia Madrid. La gente salía de nuestra región en búsqueda de otras oportunidades fruto de las políticas centralistas cuando no había estado de autonomías, no había autogobierno y otros decidían por nosotros”.



Por ello, ha reiterado, el incremento poblacional no es casualidad “es fruto del trabajo constante que hemos hecho en la región, de manera conjunta, creando políticas públicas de bienestar y de igualdad de oportunidades”. Para Padilla, “ahora la gente elige venir a vivir a Castilla-La Mancha porque hay bienestar, hay educación y sanidad pública de calidad, hay políticas para mayores, infraestructuras modernas, buenas comunicaciones, hay empleo, hay crecimiento y hay oportunidades”.



Muestra del viento a favor que sopla en la región, la consejera ha recordado un segundo dato también reciente y muy positivo, como es la creación de empresas. “El número de éstas creadas en Castilla-La Mancha aumentó un 23,1 por ciento en septiembre, alcanzando el segundo mejor dato histórico para este mes”, ha señalado.



En conclusión, ha sentenciado, “son datos históricos que ponen de manifiesto que avanzamos en la dirección correcta, porque trabajamos para ser una Castilla-La Mancha abierta, acogedora, que crea oportunidades y que garantiza la igualdad”.